Nuovo gameplay trailer di Hogwarts Legacy

Disponibile un nuovo trailer con il gameplay di Hogwarts Legacy in vista del lancio del 10 febbraio



Warner Bros. Games e Avalanche Software hanno presentato il trailer di lancio con il gameplay di Hogwarts Legacy, il gioco action RPG che arriverà il 10 febbraio 2023 per PlayStation5, Xbox Series X|S e PC. In questo incredibile nuovo trailer, i fan vengono accolti nella Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts, dove diventeranno parte della magia e vivranno i loro sogni di studenti.Hogwarts Legacy invita i giocatori a tuffarsi in un viaggio epico nei panni di uno studente o una studentessa del quinto anno di Hogwarts che ha la rara abilità di attingere a un'antica, potente magia. Con l'aiuto della Guida pratica alla magia e dell'istruzione impagabile ricevuta da professori e altri personaggi, i fan scopriranno una trama avvincente piena di misteri e sfide mozzafiato. Affrontando gravi pericoli, difenderanno Hogwarts da nemici letali e scopriranno i segreti del passato dimenticato del mondo magico.

Trovi il nuovo trailer a questo link: https://www.youtube.com/watch? v=FS4guiVlXN4

Sviluppato da Avalanche Software e pubblicato da Warner Bros. Games sotto l’etichetta Portkey Games,Hogwarts Legacy è un gioco di ruolo immersivo d'azione open world ambientato nel mondo magico del 1800. I giocatori iniziano il loro quinto anno di scuola e partono per un viaggio che li porterà a esplorare ambientazioni nuove e familiari, scoprire animali magici, preparare pozioni, imparare incantesimi, sviluppare i propri talenti e rendere unico il proprio personaggio per diventare il mago o la strega dei loro sogni.

Il lancio mondiale di Hogwarts Legacy per PlayStation5, Xbox Series X|S e PC è previsto per il 10 febbraio 2023, mentre il gioco arriverà su PlayStation4 e Xbox One il 4 aprile e su

Nintendo Switch il 25 luglio.

