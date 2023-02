2K rilascia oggi l'intenso trailer WWE 2K23: Your Time is Now.



Il trailer offre il primo sguardo al debutto del caotico WarGames, amato dai fan, con un'azione 3v3 e 4v4 per giocatore singolo o multigiocatore all'interno di due ring affiancati, il tutto circondato da una doppia gabbia d'acciaio.

Il nuovo filmato mostra anche esaltanti incontri tra Superstar e Leggende della WWE, tra cui: la Superstar di copertina John Cena, The Rock, Bianca Belair, Logan Paul, "The Undertaker", Rhea Ripley, Bobby Lashley e altri ancora.

