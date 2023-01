IL TRAILER DI DESTINY 2: L'ECLISSI E I NUOVI OGGETTI ESOTICI

Bungie ha rilasciato l'ultimo trailer per la nuova espansione di Destiny 2, mostrando alcune delle armi e delle armature che i guardiani potranno ottenere ne L'Eclissi. Nel trailer vengono presentati anche i grovigli, ammassi intrecciati di telascura che vengono generati applicando Sbrogliamento ai nemici. Questi grovigli possono essere sfruttati dai giocatori che utilizzino la telascura per intessere oggetti o creature, o per agire in più modi sulle armi.

Trailer:

https://youtu.be/4G82nrIP8nw



Ultimo Avvertimento - Questa arma da supporto da telascura spara proiettili traccianti che inseguono i nemici vicini.

Caos Deterministico - Una mitragliatrice da vuoto che indebolisce gradualmente i nemici che colpisce.

Morso Invernale - Un falcione esotico da stasi che congela i nemici colpiti con dei globi di ghiaccio, rendendoli vulnerabili agli attacchi successivi.

Aspetto del Cyrtarachne - Un cappuccio esotico in grado di fornire ai cacciatori armatura e resistenza al sussulto extra ogni volta che utilizzano il rampino.

Balzo in Sospeso - Una corazza per le gambe esotica per titani; creare una Barricata mentre questo oggetto è equipaggiato genera proiettili a ricerca che sospendono i nemici e fornisce armatura all'indossatore.

Sciamanti - Questa nuova corazza esotica per le gambe consente agli stregoni di distruggere un groviglio per creare un tessutoide che attaccherà i nemici

Ecco i dettagli relativi alle armi e alle armature mostrate nel trailer:

Il trailer mostra inoltre il catalizzatore migliorato di Tempesta d'Argento Vivo, in grado di rendere l'arma ancora più micidiale: grazie ad esso, infatti, le uccisioni effettuate con le granate del fucile automatico esotico creeranno grovigli di telascura che potranno essere lanciati contro i nemici. Tempesta d'Argento Vivo è ora automaticamente disponibile prenotando L'Eclissi.

Ad oggi, i giocatori possono ancora accedere alla Stagione dei Serafini e ai Momenti di Trionfo, per prepararsi al prossimo capitolo della lotta tra Luce e Oscurità in Destiny 2: L'Eclissi, in arrivo il 28 febbraio 2023.

