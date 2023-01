Ucraina : Francia e Australia forniranno proiettili d’artiglieria

hanno annunciato un accordo per fornire congiuntamente all'Ucraina. "Francia e Australia hanno espresso il loro impegno congiunto per la sicurezza dell'Ucraina e la loro determinazione a continuare a sostenere l'Ucraina", hanno affermato i due paesi in una dichiarazione congiunta. "I ministri hanno annunciato l'intenzione di sostenere l'Ucraina anche con la fornitura di munizioni da 155 mm" in considerazione dell' urgente bisogno di tali proiettili da parte di. Francia e Australia hanno anche sottolineato la loro "condanna inequivocabile dell'invasione illegale, immorale e non provocata dell'Ucraina da parte della Russia" e hanno chiesto il "ritiro immediato" delle forze russe.

