In, un tribunale ha condannatociascuno per aver postato un, mentre nel Paese era in corso una repressione dallo scorso settembre. Lo riporta il portale "". I due blogger condannati,, e la sua fidanzata, non potranno pubblicare contenuti su internet, né lasciare l'Iran per due anni dopo aver scontato la pena.

Altre News per: condannatianniperchéballavanopiazzairan