7 Wonders Edifice - nuova espansione

Affronta nuove sfide con 7 Wonders Edifice, l’espansione di 7 Wonders pensata anche per i principianti!



In uscita il 24 febbraio, 7 Wonders Edifice offre un’esperienza di gioco accessibile del gioco più premiato al mondo. In 7 Wonders Edifice, sviluppate città e costruite edifici insieme. Potrete scegliere se unirvi ai vostri avversari e condividere gloria e ricompense, oppure se agire da soli e subirne le conseguenze. Scegliete con saggezza! Il futuro della vostra città è nelle vostre mani.



7 Wonders Edifice è l’espansione più recente di 7 Wonders, ma è anche la più semplice da imparare e spiegare. In 7 Wonders Edifice, i giocatori metteranno da parte le loro rivalità e lavoreranno insieme per costruire maestosi Strutture. I giocatori potranno scegliere se partecipare al progetto per ottenere vantaggi o se agire da soli e subirne le conseguenze.



7 Wonders Edifice introduce nuove interazioni tra i giocatori, senza prolungare la durata del gioco.

Cosa aggiunge questa espansione

Durante il setup, 3 carte Struttura (1 per Epoca) vengono posizionate al centro del tavolo. Queste sono le 3 Strutture da completare durante la partita.Costruendo le Strutture si ottiene un gettone che dà diritto a ricevere ricompense. Attenzione però, c’è sempre un gettone in meno rispetto al numero di giocatori! Alla fine dell’Epoca, se ha partecipato un numero sufficiente di giocatori, la Struttura viene costruita. I giocatori con i gettoni ottengono le loro ricompense.Per ogni Struttura, i giocatori devono valutare i pro e i contro. Partecipare e rischiare che la Struttura non venga completata, oppure ignorare la costruzione e accettarne poi le conseguenze.

Punti salienti







7 Wonders Edifice è compatibile con la prima versione di 7 Wonders (anche se le Meraviglie, in linea con la nuova versione 2020, sono più grandi, questo non influisce sulle regole né sul gameplay).

è compatibile con la prima versione di 7 Wonders (anche se le Meraviglie, in linea con la nuova versione 2020, sono più grandi, questo non influisce sulle regole né sul gameplay). 7 Wonders Edifice non aggiunge tempo di gioco supplementare alle partite.

non aggiunge tempo di gioco supplementare alle partite. 7 Wonders Edifice crea interazione tra i giocatori senza aggiungere ulteriore complessità alle regole.







Prezzo suggerito : 26,99€

Altre News per: wondersedificenuovaespansione