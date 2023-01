World War Z Aftermath Horde Mode XL Recensione

Finalmente World War Z Aftermath Horde Mode XL è disponibile per PC e Console Nex-Gen. Ormai tutti conoscono il gioco, grazie all’omonimo film di Paramount Pictures campione d’incassi con protagonista Brad Pitt. L'Update Horde Mode XL porta il titolo nella Nex-Gen e PC. Vista la notorietà del titolo, questa sarà una breve recensione tecnica per capire come gira il gioco su PS5. Tutti i giocatori di World War Z Aftermath e World War Z su PS5, PS4, Xbox Series X|S, One e PC riceveranno il 24 gennaio un aggiornamento gratuito che introduce i Mutatori nella modalità di gioco standard Orda Z.

La differenza principale tra lae la XL è che in quest'ultima tra le normali ondate di nemici ci sarà un’ondata speciale XL con oltre 1.000 zombie su schermo. La nuova modalità comprende anche una nuova mappa dove proteggere un accampamento civile situato all'interno di un centro commerciale. Ci sono tre aree di gioco collegate al centro commerciale e ognuna di esse verrà attaccata da sciami di zombi che cercheranno di raggiungere i civili. La squadra dovrà dare il massimo per sopravvivere a questa travolgente sfida. Fortunatamente, ci sono anche un sacco di nuovi modi per uccidere gli. Sono state aggiunte nuove skin e armi come ile il fucile a tre canne. I coltelli Sai sono le armi da mischia a doppia impugnatura, perfette per infliggere danni aggiuntivi a zombi speciali, mentre il fucile a tre canne fa a pezzi gli zombi a distanza ravvicinata e può essere potenziato da tre a quattro canne. Inoltre, il sistema di progressione di quest'ultime è stato rinnovato e migliorato. Infatti, nel nuovo sistema le skin non sono legate alle statistiche delle armi. Ci sarà ancora bisogno dei punti esperienza per far salire di livello le armi. Ma ora il livellamento delle statistiche avviene in modo lineare potendo così applicare le skin a qualsiasi arma. Ogni arma ha tre slot in cui inserire un set di vantaggi. Quest'ultimi sono divisi in due categorie:. I giocatori potranno installare i vantaggi a loro piacimento e influenzare così le statistiche delle armi.

Nella modalità, al solito, verrà chiesto di scegliere l’aspetto fisico, la nazionalità e la classe di gioco del protagonista: Sopravvissuto, Cacciatore, Specialista, Belligerante, Fantasma,, Incursore, Supporto, Assassino e Ombra. Il gioco è molto divertente e tutto è stato migliorato. Alimentato dalla nuova generazione del dinamicodi Saber, il titolo gira bene con una 60FPS stabile e solido. Grazie al buon livello di dettaglio e alle nuove texture, il gioco sfoggia una grafica indavvero curata oltre che ottimi ambienti ed effetti particellari. Aggiornata anche l'illuminazione generale che ha dato una rinfrescata e più carattere a tutti i livelli e personaggi. Un occhio attento noterà di sicuro qualche piccolo, qualche particolare grafico non proprio al top e qualche altro elemento meno convincente. Ma in generale il titolo va più che bene. Il comparto sonoro è ottimo, sfoggia una buonae degli eccellenti rumori ambientali che fanno immergere il giocatore totalmente nel mondo di gioco. Se giocato indossando delle ottime cuffie o su un impiantosarà davvero il massimo.

è un prodotto che non ha grossi problemi. Gira bene sued è divertentissimo. Non mancano certo dei difetti come ad esempio qualche piccolo bug e alcune carenze nelle meccaniche di gioco; problemi che vengono superati dalle tantissime modalità tra cui la campagna in cooperativa e la modalità multigiocatore che ne alzano di molto la sua longevità.è un bel vedere e altriarriveranno sicuramente nel corso del 2023.a chi ama i giochi divertenti, semplici e immediati da giocare per ore e ore con i propri amici.

