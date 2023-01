DEAD SPACE ORA DISPONIBILE

DEAD SPACE, IL REMAKE DEL CLASSICO SURVIVAL HORROR FANTASCIENTIFICO, ORA DISPONIBILE SU PLAYSTATION 5, XBOX SERIE X|S E PC



Questa iconica avventura narrativa fantascientifica immerge i giocatori negli inquietanti corridoi della USG Ishimura con un gameplay migliorato, una maggiore fedeltà audio e visiva e molto altro ancora.





Motive Studio, uno studio di Electronic Arts ha annunciato oggi che Dead Space, il remake completo del classico survival horror fantascientifico, è ora disponibile su PlayStation5, Xbox Series X|S e PC. Fin dal suo reveal iniziale nel 2021, Dead Space è stato uno dei titoli più attesi dalle principali testate giornalistiche di tutto il mondo. Ora che il gioco è uscito, la stampa ne ha tessuto le lodi: IGN e Inverse lo hanno definito "... senza dubbio il modo definitivo per sperimentare - o rivivere - uno dei migliori sparatutto survival horror..." e "... uno dei migliori giochi di tutti i tempi" nelle rispettive recensioni da 9/10 e 10/10.

Dead Space mette i giocatori nei panni di Isaac Clarke, un ingegnere qualunque impegnato in una missione di routine per riparare la USG Ishimura, una gigantesca astronave mineraria. Ma a bordo dell'Ishimura lo attende un incubo vivente. L'equipaggio dell'astronave è stato massacrato e la fidanzata di Isaac, Nicole, è scomparsa da qualche parte a bordo. Solo e intrappolato con i suoi strumenti e le sue abilità di ingegnere, Isaac deve affrontare una battaglia per la sopravvivenza, non solo contro i terrificanti mostri chiamati Necromorfi, ma anche contro la sua stessa sanità mentale che si sta sgretolando.

"Quando Dead Space è stato lanciato nel 2008, è diventato immediatamente un classico del survival horror grazie alla sua iconica atmosfera fantascientifica e alla sua narrazione ambientale", ha dichiarato Phillippe Ducharme, Senior Producer di Dead Space. Il nostro obiettivo più importante nel rifare il gioco quasi 15 anni dopo è quello di onorare l'eredità dell'originale, migliorandola con la potenza dell'hardware di oggi". Se è la prima volta che vi calate nei panni di Isaac, speriamo che crei la stessa impressione duratura che ha suscitato in noi quando ci abbiamo giocato nel 2008. Se invece siete giocatori abituali, ci auguriamo di avervi consegnato un gioco all'altezza dei vostri ricordi più belli, e che vi piaccia ancora una volta imbracciare il Plasma Cutter".

Dead Space è stato ricostruito da zero sfruttando il motore di gioco Frostbite™. Rimanendo fedele all'emozionante visione del gioco originale, il remake offre un audio migliorato e una grafica nitida e straziante che è stata accuratamente reimmaginata per evocare un nuovo livello di immersione e qualità. Inoltre, Dead Space presenta miglioramenti chiave del gameplay, tra cui:

Una fantasia ingegneristica migliorata: senza armi né rinforzi, Isaac è costretto a difendersi dai Necromorfi sfruttando strumenti minerari ad alta tecnologia per sconfiggere strategicamente creature da incubo, risolvere gli enigmi del suo emozionante viaggio e sfruttare a proprio vantaggio i sistemi malfunzionanti dell'Ishimura. Questa esperienza è stata ulteriormente migliorata nel remake, con Isaac che ha ricevuto una tuta aggiornata e un arsenale potenziato con strumenti più dettagliati con effetti e funzionalità migliorate. Gunner Wright, la voce originale di Isaac in Dead Space™ 2 (2011) e Dead Space™ 3 (2013), riprenderà anche il suo ruolo di voce e volto in-game del personaggio (che in origine era un protagonista silenzioso), così i giocatori potranno sentire di più dall'amato ingegnere attraverso nuovi arricchimenti narrativi.

Un Ishimura completamente interconnessa: Dalla schermata iniziale ai titoli di coda, i giocatori affronteranno i corridoi spaventosamente stretti e i corridoi in ombra della USG Ishimura senza che una sola schermata di caricamento o un taglio della telecamera interrompa mai l'immersione. Questa enorme nave mineraria è stata restaurata per il remake con nuove stanze, percorsi e ostacoli, consentendo al contempo un'esplorazione senza soluzione di continuità grazie ai nuovi controlli della mappa dell'interfaccia utente e a un localizzatore migliorato.

Nuovo Intensity Director: Dead Space offre un mondo magnificamente realizzato e altrettanto inquietante in cui i giocatori possono perdersi e sentire veramente il peso di ogni misterioso passo che Isaac compie. Il nuovo Intensity Director regola dinamicamente ciò che si presenta sul cammino di Isaac durante l'esplorazione di aree nuove e vecchie dell'USG Ishimura. Dagli spawn dei Necromorfi agli effetti ambientali come luce, fumo, particelle e suoni, l'esperienza di un giocatore in una stanza non sarà la stessa - e nemmeno la sua, se deciderà di tornare sui suoi passi e di rivisitare i luoghi precedenti per trovare nuove esperienze che lo attendono. Il battito cardiaco, la respirazione e gli sforzi di Isaac si regolano anche in base al suo livello di stress, per fornire ai giocatori un feedback diretto sul suo stato mentale, emotivo e fisico.

Il sistema di Peeling: I necromorfi, mostruosità mai viste prima, sono stati ricostruiti attorno al nuovo Sistema di Peeling, che introduce e permette ai giocatori di interagire con carne, tendini e ossa stratificate in modi nuovi durante il combattimento. Sebbene la strategia sia fondamentale, i giocatori avranno anche maggiori opportunità di prendere decisioni su come utilizzare la loro varietà di armi e abilità uniche per combattere questi orribili nemici.

Isaac vivrà per svelare il terribile mistero di ciò che è accaduto all'equipaggio e alla nave, o si perderà per sempre nel freddo vuoto dello spazio? I giocatori possono scoprirlo ora su PlayStation 5 e Xbox Series X|S a 69,99 euro e su PC a 59,99 euro. Dead Space sarà disponibile anche in versione Deluxe e nell’edizione da collezione con diversi extra.

Dead Space Deluxe Edition è attualmente disponibile al prezzo di 79,99 euro per console e 69,99 euro per PC (EA app/Steam/Epic Games Store) e include offerte speciali come tute e texture uniche.

In collaborazione con Limited Run Games, l’edizione da collezione di Dead Space è attualmente disponibile al prezzo di 274,99 euro, fino a esaurimento scorte, e comprende offerte speciali come il casco di Isaac indossabile a grandezza naturale, la colonna sonora su CD, uno SteelBook e altro ancora.

Inoltre, i membri di EA Play Pro ottengono più contenuti di gioco con la EA Play Pro Edition di Dead Space, tra cui una texture della tuta anodizzata riservata ai membri, oltre alle tre tute uniche e alle due texture della tuta della Digital Deluxe Edition.

