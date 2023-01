Tragedia sulla Nomentana : Morti Valerio, Alessio, Leonardo, Simone, Giulia e Flavia

Una serata trascorsa tutti insieme per festeggiare Flavia che ieri ha compiuto 17 anni. Risate, qualche drink, poi il ritorno a casa, in sei, sull'auto presa in prestito da mamma. La Fiat 500 prendeva troppa velocità, l'auto sbandava dopo una svolta a sinistra contro un palo della luce, si ribaltava più volte, rimbalzava contro un albero e finiva sull'asfalto. Si è conclusa così, alle 2.30 di notte, in, a Roma, la vita di 5 amici. Il maggiore aveva 22 anni, il più giovane non era ancora maggiorenne.

Secondo le prime informazioni Valerio Di Paolo, Alessio Guerrieri, Leonardo Chiapparelli e Simone Ramazzotti, 22 anni, di Roma da Tor Lupara, viaggiavano in auto, mentre le due amiche Giulia Sclavo e Flavia Troisi avevano 17 anni. Ieri, giovedì 25 gennaio, Flavia aveva festeggiato il suo compleanno e forse il gruppo era stato a festeggiare l'evento. Nell'impatto sono morti sul colpo Valerio Di Paolo, Alessio Guerrieri, Simone Ramazzotti e Flavia Troisi.

Il cuore di Giulia Sclavo si è fermato all'alba al policlinico Umberto I di Roma, Leonardo Chiapparelli sta lottando per la vita all'ospedale Sant'Andrea. Le sue condizioni sono considerate molto gravi. Secondo una prima ricostruzione, il conducente della Fiat 500, intestata alla madre, ha perso il controllo dell'auto che ha urtato contro un palo della luce e si è ribaltata più volte, rimbalzando anche contro un albero. Alcuni corpi furono lanciati fuori dall'abitacolo; altri sono rimasti intrappolati tra le lamiere. La ricostruzione della dinamica, che non sembra aver coinvolto altre auto, è al vaglio dei carabinieri della stazione di Mentana e della compagnia di Monterotondo.

