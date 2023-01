Tower of Fantasy presenta Alyss, l'ultimo simulacro in arrivo

Oggi, Level Infinite e Hotta Studio annunciano che l'ultimo simulacro, Alyss, verrà aggiunto a Tower of Fantasy nell'imminente aggiornamento 2.3, in arrivo il 2 febbraio. Oltre al nuovo simulacro, Tower of Fantasy festeggerà i suoi primi sei mesi con emozionanti ricompense e opportunità per i giocatori. Tower of Fantasy ha recentemente vinto il premio Best for Tablets di Google Play, è stato nominato Best Mobile Game ai The Game Awards ed è disponibile gratuitamente sul sito ufficiale, oltre che su App Store, Google Play e Steam.





Alyss, nome in codice M-sec 2000, è una nuova agente delle Forze Speciali il cui talento impareggiabile e la cui etica del lavoro sono ampiamente riconosciuti in tutta la Security Force. Pur avendo un talento naturale per il combattimento, si allena vigorosamente, cercando sempre di essere migliore dei suoi colleghi. In seguito ai suoi eccellenti risultati nelle simulazioni, è stata chiamata a partecipare alle missioni di alto livello della Security Force. Alyss è di tipo gelo, ed è dotata di una particolare lama sul piede, e come meccanismo speciale può trasformarsi in una fata, abilità particolarmente utile per l'infiltrazione.

Per celebrare i suoi primi sei mesi, Tower of Fantasy offrirà ai giocatori un bonus di ricarica iniziale reimpostato dopo l'aggiornamento della versione 2.3. Questo permetterà ai giocatori di ricevere un bonus doppio alla prima ricarica. I giocatori possono anche partecipare al progetto ufficiale Crowd Creation Project e inviare le loro creazioni per vincere ricompense esclusive in-game.









A proposito di Tower of Fantasy

Ambientato centinaia di anni nel futuro, dopo che l'umanità è sfuggita al collasso dell'ambiente terrestre ed è fuggita sul lontano pianeta di Aida, l'azione open-world di Tower of Fantasy ha riscosso un grande successo tra i giocatori in Cina e presto anche i giocatori del resto del mondo potranno godersi a pieno il titolo. I giocatori potranno sperimentare uno stile artistico sci-fi post-apocalittico ispirato agli Anime, uno sviluppo libero dei personaggi, obiettivi coinvolgenti e combattimenti entusiasmanti attraverso battaglie avvincenti e un'emozionante esplorazione del mondo di gioco.

