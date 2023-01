NOSTROMO PUNTA SUL DIGITALE GRAZIE A SHOPFULLY

NOSTROMO PUNTA SUL DIGITALE E AUMENTA LE VISITE IN NEGOZIO GRAZIE ALLA TECNOLOGIA DI SHOPFULLY

Con l’obiettivo diaumentare l’awarenessdel nuovo Tonno Apri Gira Facile e incentivarne le visite in negozio,Nostromo, marca storica del mercato alimentare italiano, ha siglato una partnership conShopFully, tech company italiana leader europeo nel Drive to Store presente in 12 paesi che connette milioni di consumatori ai negozi fisici intorno a loro.

L’utilizzo di HI! (Hyperlocal Intelligence), la piattaforma di hyperlocal marketing di ShopFully basata sull’intelligenza artificiale,e dei marketplace di ShopFully – DoveConviene, PromoQui e VolantinoFacile – ha permesso al brand di coinvolgere i consumatori lungo tutte le fasi del processo di acquisto, dalla ricerca di informazioni online fino all’acquisto in negozio.

Grazie allapresenza di Nostromo sui marketplace di ShopFully, il brand è entrato in contatto con una platea di utenti desiderosi di scoprire nuovi brand e prodotti, riportando notevoli risultati. Infatti, nelle zone dove è stata erogata la campagna, il brand ha registratoun aumento delle visite del +11,4% eun ritorno sull’investimento (ROI) del +73% rispetto al benchmark del digital media.

Infine, la collaborazione ha impattato anche sulla visibilità del nuovo prodotto, con un aumento delle ricerche di Nostromosui marketplace di ShopFully in fase di lancio della campagna e inmomenti successivi.

“Gli ottimi risultati raggiuntidalla collaborazione con Nostromo sono la dimostrazione che il digitale è uno strumento efficace nel connettere il brandcon i consumatori potenzialmente interessati al prodotto. Inquesto caso, l’utilizzo della nostra piattaforma HI! eil presidio dei nostri marketplace ci hanno permesso di venire incontro alle esigenze del brand, permettendogli di raggiungere gli obiettivi prefissati e, al contempo, ottimizzare l’investimento.”, ha commentatoMarco Durante, VP Sales & Marketing Italia di ShopFully.

“Siamo particolarmente soddisfatti del successo della collaborazione con ShopFully. Sfruttando il digitale, siamo riusciti a creare visibilità intorno al nostro nuovo prodotto e ottenere notevoli risultati a livello disell-out. Tutto ciò è stato possibile grazie all’utilizzo della tecnologia di ShopFullye alla presenza del nostro brand su DoveConviene, che è stata particolarmente strategica in quanto ci ha permesso di farci conoscere presso una platea di utenti nuova e targettizzata”ha commentatoGiulia Bizzarri, Marketing Manager di Nostromo.









