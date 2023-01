Garden In! Disponibile

Sandbox diproduzione Italiana Garden In! fuori oggi!





Arriva con serre piene di piantee piantine

per soddisfare le vostre voglie da pollice verde - su PC oggi!







Oggilo sviluppatore italiano Dramatic Iceberg e l'editore finlandeseBonus Stage Publishing sono entusiasti di aprire finalmente leporte ai vostri giardini dei sogni pieni di dolcezza e caloresotto forma del loro ultimo sforzo, il simulatore di giardinaggiosandbox Garden In!





Il game designer Tommaso Verde sta giàstuzzicando i giocatori con i contenuti che arriveranno dopol'uscita: "Ora che tutto il nostro team ha lavorato con ilgioco per così tanto tempo, siamo entusiasti di vedere prestofiorire tutti i giardini in tutto il mondo. Attualmente siamodiventati bravi ad esplorare il mondo delle piante e tutto ilteam spinge costantemente per crearne di nuove e con nuovidesign, così che la community di Garden In! vedrà presto moltiaggiornamenti!"





Garden In! è pubblicato dal team finlandeseBonus Stage Publishing, ed è il loro primo gioco "grazioso" avenire fuori. "È stato fantastico lavorare con il talentuosoteam di Dramatic Iceberg e vedere come il gioco si sia evolutoda quello che abbiamo visto per la prima volta a un prodotto diqualità completo e finito. Stiamo vedendo una grande richiestadi giochi più confortevoli su PC, e siamo fortunati ad avere uninvestitore con una visione del mondo simile che lavora conGarden In!" dice Sami Mikkola circa la partnership con glisviluppatori e l'investitore del gioco Double Jump Capital.





Guarda il trailer di Garden In!: https://youtu.be/BAVT_LLKj4s







Il gioco uscirà su Steam, Epic Games Store eGOG.com oggi, 26 gennaio alle 14:00. Il prezzo è di 9,99USD/EUR o 7,99 GBP, e per celebrare il rilascio ci sarà uno scontodel 10% per i primi 7 giorni, fino al 1º febbraio.



Il gioco sarà disponibile in italiano, inglese,tedesco, francese, spagnolo, portoghese, cinese, giapponese ecoreano.





