MILKMAN crea capi firmati VALORANT

NTWRK, la piattaforma leader nel livestream shopping, oggi annuncia una nuova collaborazione con Riot Games, sviluppatori e produttori di VALORANT, il loro sparatutto tattico in prima persona free-to-play basato sugli agenti che ha riscosso una notevole popolarità. In onore del filmato pubblicato recentemente per l'uscita dell'Episodio 6 di VALORANT, Riot ha collaborato con l'app di shopping NTWRK per ideare con Milkman, direttore creativo e artista poliedrico di J Balvin, tre capi d'abbigliamento ispirati dagli iconici agenti di VALORANT: Killjoy, la teutonica geniale, Raze, la dinamite brasiliana e Jett, l'assassina sudcoreana.



La collezione limitata riflette e mette in risalto le identità, culture e personalità differenti dei tre agenti inclusi, dando ai fan di VALORANT l'opportunità di immaginare i loro agenti preferiti lontani dal campo di battaglia e portando il loro stile nella vita di tutti i giorni.



CAPPELLINO MILKMAN ISPIRATO A KILLJOY: Killjoy, la teutonica geniale, domina facilmente il campo di battaglia con il suo arsenale di invenzioni. Se il suo equipaggiamento non è abbastanza per fermare i suoi nemici, se ne sbarazza grazie all'aiuto dei suoi robot. Ispirato al suo abbigliamento nel filmato dell'Episodio 6, questo cappellino è creato con filato acrilico lavorato a mano realizzato negli Stati Uniti.



FELPA TAGLIATA MILKMAN ISPIRATA A RAZE: La personalità della brasiliana Raze è esplosiva tanto quanto le sue armi. Con il suo stile di gioco brutale, è bravissima ad annientare i nemici trincerati e a liberare spazi angusti con una sana dose di "boom". In onore del paese natale di Raze, la felpa tagliata presenta stampe e stili aerografati su un misto cotone e poliestere 50/50 rifinito a mano negli Stati Uniti.



FELPA CON CAPPUCCIO MILKMAN ISPIRATA A JETT: Fiera rappresentante della sua patria, la Corea del Sud, Jett ha uno stile di combattimento agile e sfuggente che le permette di affrontare rischi che nessun altro potrebbe correre. Aggira ogni scontro ed elimina i nemici prima ancora che possano rendersene conto. A rappresentare lo stile rilassato di Jett e la sua precisione letale, la felpa con cappuccio presenta stampe e stili aerografati su un misto cotone e poliestere 50/50 rifinito a mano negli Stati Uniti.



Con la sua presenza nel mondo della moda, Milkman porta una dose della sua energia creativa in VALORANT grazie a questa collezione. Da appassionato di videogiochi, la creatività di Milkman è un abbinamento perfetto per l'atteggiamento grintoso e la filosofia del marchio VALORANT, e rappresenta una novità assoluta nella storia del gioco. I fan possono partecipare all'estrazione su NTWRK ora per una possibilità di vincere questi ambìti prodotti durante uno speciale episodio in diretta streaming di NTWRK lunedì 30 gennaio alle ore 22:00 CET.



In qualità di direttore creativo dell'artista colombiano e vincitore di Grammy J Balvin, il fondatore di Broke Kids Music, una sottoetichetta di UMG, e in seguito al recente lancio di PastelTM, una piattaforma di arte sperimentale, l'artista di Los Angeles originario del Messico si è presto fatto un nome nella scena creativa globale.



Ha contribuito alle idee creative per gli album "Energía" e "Vibras" di Balvin, e ha diretto il videoclip del suo popolare singolo "Reggaeto". Ha anche lavorato con Diplo, Dillon Francis, C Tangana, Paloma Mami e altri. Inoltre, ha guidato progetti creativi e di design per album acclamati in tutto il mondo e creati in collaborazione con marchi quali Red Bull e Takashi Murakami. L'uso da parte di Milkman di colori vividi nelle sue creazioni rappresenta le sue esperienze e influenze durante la crescita. Le sue opere esplorano il pensiero critico e i comportamenti sociali, con l'ideale che l'arte abbia il potere di supportare la salute mentale.



