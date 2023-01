Dune: Spice Wars si espande con l’aggiornamento Line in the Sand

Shiro Games aggiunge alcune feature richieste dalla community, oltre a vari rework e miglioramenti generali.









Dune: Spice Wars, 4X di strategia in tempo reale di Northgard, Shiro Games e Funcom, continua ad espandersi con il nuovo aggiornamento Line in the Sand. Shiro Games ha aggiunto un'enorme quantità di contenuti dall'inizio della sua prolifica fase di Early Access, tra cui il multiplayer, una nuova fazione, unità volanti, nuovi edifici e molto altro ancora.





L'aggiornamento di oggi aggiunge e migliora i contenuti di tutto il gioco, includendo molte richieste della community. I giocatori possono ora rivedere e sfoggiare le proprie prestazioni grazie a una funzione completamente nuova e molto richiesta: un tabellone delle statistiche di fine partita. Anche le unità militari sono state riequilibrate e hanno ricevuto importanti miglioramenti all'intelligenza artificiale.

Inoltre, la generazione delle mappe e i depositi iniziali sono stati migliorati per creare un inizio di gioco più equo, ed è stata aggiunta una barra Landsraad che mostra le varie fasi dell'intricato sistema, rendendole più facili da seguire. Inoltre, ci sono nuove regioni, equipaggiamenti militari, varianti dei villaggi, operazioni di spionaggio e modifiche ai consiglieri, solo per citarne alcune

Realizzato pensando agli appassionati degli intrighi dell'universo di Dune, Dune: Spice Wars offre il teatro perfetto per la tensione drammatica delle Grandi Case che si contendono il controllo della spezia. Guidate la vostra fazione preferita e sviluppate il vostro piano, attaccando quando i vostri avversari meno se lo aspettano.

Dune: Spice Wars uscirà dall’Early Access quest’anno. Godetevi l’innovativo mix tra un gioco di strategia 4X in tempo reale e il leggendario setting di Arrakis, unite le force o scontratevi con i vostri amici in multiplayer, la guerra per la spezia entra nel vivo.

