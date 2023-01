World War Z: Aftermath Horde Mode XL disponibile oggi sulle piattaforme Nex-Gen

La Supersize Horde Mode XL di World War Z: Aftermath viene lanciata oggi

Combatti oltre 1.000 zombi sullo schermo alla volta, più che mai, esclusivamente su PC, PlayStation5 e Xbox Series X|S!

Gli utenti di PlayStation4 e Xbox One possono eseguire l'upgrade gratuito alle versioni next-gen di World War Z: Aftermath, ora disponibili

World War Z: Aftermath di Saber Interactive, l'ultimo sparatutto cooperativo di zombi ispirato al film campione d'incassi della Paramount Pictures, ha scatenato la sua creazione più diabolica: l'enorme modalità Orda XL! Disponibile esclusivamente su PC, PlayStation5 e Xbox Series X|S, questa nuova variante della modalità di gioco classica segue le stesse regole che conosci... ma sparse tra le ondate standard di nemici ci sono speciali ondate XL piene di oltre 1.000 zombi affamati e affamati. Tu e la tua squadra dovrete fare tutto il possibile per sopravvivere a questa travolgente sfida.

Inoltre, tutti i giocatori di World War Z: Aftermath e World War Z su PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC riceveranno oggi un aggiornamento gratuito con nuovi mutatori per la modalità Orda Z standard, un sistema di progressione delle armi rinnovato e due nuove armi letali: i coltelli sai e il fucile a tre canne. I coltelli sai sono le armi da mischia a doppia impugnatura perfette per infliggere danni aggiuntivi a zombi speciali, mentre il fucile a tre canne fa a pezzi gli zombi a distanza ravvicinata e può essere potenziato da tre a quattro canne.

Horde Mode XL | World War Z: Aftermath Trailer



https://www.youtube.com/watch?v=dt6RoBLbOxI&feature=youtu.be



A partire da oggi, World War Z: Aftermath è disponibile nativamente su PlayStation5 e Xbox Series X|S a £ 34,99/$ 39,99. World War Z: Aftermath: Deluxe Edition, con due armi corpo a corpo bonus - Sledgehammer e Dual Cleavers - così come l'Explorer Weapon Skins Pack, è disponibile anche per £ 44,99 / $ 49,99. I possessori di PlayStation4 e Xbox One possono eseguire l'aggiornamento a queste nuove versioni del gioco gratuitamente sulle rispettive piattaforme e vivere tutta l'azione in incredibili 4K|60 FPS su PS5 e Xbox Series X (4K non supportato su Xbox Series S).

Alimentato dalla nuova generazione del dinamico Swarm Engine di Saber, World War Z: Aftermath ti consente di giocare da solo con compagni di squadra controllati dall'IA o in cooperativa per un massimo di quattro giocatori con crossplay completo tra PC e console. Affronta orde di zombi famelici con tutti i contenuti di World War Z: Game of the Year Edition , inclusi gli episodi completi a New York, Mosca, Marsiglia, Gerusalemme e Tokyo, oltre a due nuovi episodi della campagna a Roma (inclusa la Città del Vaticano) e la Kamchatka penisola. Prova l'immersione da batticuore della modalità in prima persona opzionale di Aftermath , decima i non morti con un nuovo sistema corpo a corpo e fai salire di livello otto classi uniche con stili di gioco distinti e equipaggiamenti personalizzabili.

