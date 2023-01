Neonato morto all'ospedale Pertini : ho chiesto aiuto ma mi hanno detto no

La mamma del, nel letto dove la donna lo teneva dopo averlo allattato e essersi addormentato, interviene dopo il marito e sfoga la sua disperazione: "Sto leggendo il dichiarazioni rilasciate dalla Asl 2 dicono che hanno garantito tutta l'assistenza necessaria, che alle neomamme viene fatto firmare un'autorizzazione a tenere con sé i propri figli .Belle parole, peccato che non siano vere". "Ho chiesto aiuto e hanno detto di no".

“Più volte ho chiesto in reparto di essere aiutata – spiega al Messaggero – perché da sola non ce la facevo e di portare la bambina al nido per qualche ora per permettermi di riposare, eppure mi è stato sempre detto di no ", aggiunge lei. “Non è che si giustificassero in alcun modo. Dicevano semplicemente che non era possibile. E io sono rimasta lì a dovermi occupare di tutto. Ho dovuto allattare il bambino, cambiarlo, rimetterlo nella culla accanto al letto".

