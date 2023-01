Il Campione è qui: WWE 2K23 - Even Stronger - con John Cena

Con il Bonus Pack della megastar musicale Bad Bunny, un gameplay migliorato, un tocco unico per la modalità Showcase, nuovissimi WarGames, miglioramenti in MyGM e MyFACTION e molto altro ancora!

2K annuncia oggi WWE 2K23, il nuovo capitolo della serie di videogiochi di punta della WWE, sviluppato da Visual Concepts, sarà presto disponibile per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC via Steam. Per celebrare il suo 20° anniversario come Superstar WWE, il 16 volte Campione del Mondo, icona di Hollywood e Produttore Esecutivo della Colonna Sonora di WWE 2K23, John Cena sarà presente sulla copertina di ogni edizione del gioco, con tre delle sue pose più caratteristiche. Anche il fenomeno musicale mondiale Bad Bunny – “Top Artist of the Year” di Billboard e uno degli artisti più ascoltati in streaming al mondo per il 2022 - farà il suo debutto in WWE 2K*.

WWE 2K23 presenta numerosi progressi del franchise, tra cui una nuova versione del 2K Showcase, l'introduzione di WarGames, il gioco preferito dai fan, ed espansioni di diverse modalità di gioco. Inoltre, i fan potranno contare su un'ampia rosa di Superstar e Leggende WWE, tra cui Roman Reigns, "American Nightmare" Cody Rhodes, Ronda Rousey, Brock Lesnar, "Stone Cold" Steve Austin e altri ancora. La grafica, le animazioni, le angolazioni e l'illuminazione incredibilmente realistiche, i comandi accessibili e la nuova meccanica di pinning opzionale renderanno l'esperienza estremamente coinvolgente.

“È un piacere raccontare la storia della mia carriera attraverso lo Showcase di WWE 2K23", ha dichiarato John Cena. 2K ha fatto un lavoro fantastico per catturare e rinvigorire il franchise di WWE 2K attraverso questo concetto, e sono onorato di essere in copertina su WWE 2K23".

WWE 2K23 presenta diversi tratti distintivi del franchise, oltre ad alcune nuove aggiunte e rivisitazioni dei personaggi preferiti dai fan:

• 2K Showcase Starring John Cena: Battere John Cena sul ring è un riconoscimento che poche Superstar possono vantare. In un'edizione senza precedenti dello Showcase 2K, i giocatori si caleranno nei panni di molti dei concorrenti più agguerriti di Cena con un unico obiettivo: sconfiggere l'uomo che "non si arrende mai". Questo documentario interattivo di intrattenimento sportivo, che abbraccia i suoi 20 anni di carriera nella WWE ed è narrato dallo stesso Cena, utilizza l'esclusiva Slingshot Tech di 2K per una transizione fluida dal gameplay alle riprese dal vivo, per dare vita ai momenti cruciali di ogni incontro;

• WarGames: Il gioco più amato dai fan, caotico e ricco d'azione, fa il suo debutto in WWE 2K23 e offre un'azione al cardiopalma 3v3 e 4v4 per giocatore singolo o in multiplayer all'interno di due ring affiancati, circondati da una doppia gabbia d'acciaio;

• MyGM: Ora offre più GM tra cui scegliere - o la creazione di un GM personalizzato da parte del giocatore - oltre a opzioni di spettacolo aggiuntive, stagioni multiple, schede partita ampliate e più tipi di partita per un massimo di quattro giocatori. I giocatori creano un roster, gestiscono il budget, ingaggiano agenti liberi, scelgono vari tipi di partite, le location delle arene, gli elementi di produzione e altro ancora, con l'obiettivo di battere un GM rivale nelle battaglie settimanali di valutazione;

• MyFACTION: Ora con l'azione multigiocatore online, torna la modalità di costruzione della squadra in cui i giocatori raccolgono, gestiscono e potenziano una serie di Superstar e Leggende WWE per creare la loro ultima fazione di quattro persone. I giocatori possono ora portare la loro fazione online e competere per il dominio globale, o competere nelle Torri settimanali e nelle Guerre tra fazioni, mentre nuovi pacchetti di carte e obiettivi a tema escono regolarmente nel corso dell'anno**;

• MyRISE: Le aspiranti Superstar si affacciano al sipario per il loro debutto nella WWE in MyRISE e modellano la loro carriera con le decisioni prese lungo il percorso. Grazie alle distinte storyline delle divisioni maschile e femminile e alla possibilità di importare Superstar create ad hoc, i giocatori passano dagli umili inizi di un rookie all'immortalità di una leggenda della WWE;

• Universe: Il sandbox WWE Universe definitivo che mette i giocatori a capo della propria versione della WWE, dai roster delle Superstar, alle faide, ai campioni, agli show settimanali e agli eventi Premium Live! Gli aggiornamenti dell'Universe includono un sistema di storia rielaborato e molto altro ancora;

• Creation Suite: Una caratteristica tipica del franchise WWE 2K, la suite di creazione ritorna con creazioni della comunità multipiattaforma, compresa la possibilità di progettare Superstar, GM, arene, entrate, set di mosse, campionati e altro ancora. Le arene personalizzate sono ora giocabili online e sono state aggiunte personalizzazioni avanzate alle entrate create.

• Bad Bunny Bonus Pack Pre-Order Offer: I giocatori che hanno preordinato la Standard Edition e il Cross-Gen Digital Bundle riceveranno il Bad Bunny Bonus Pack, che include Bad Bunny come personaggio giocabile e una carta Bad Bunny MyFACTION di livello Ruby.* Il Bad Bunny Bonus Pack è incluso nella Deluxe Edition e nella Icon Edition al lancio.

* Bad Bunny Bonus Pack Pre-Order Bonus Offer: *Offerta bonus pre-ordine disponibile fino al 16 Marzo 2023 per gli ordini di WWE 2K23 Standard Edition e Cross Gen Digital Edition. L'offerta riguarda un (1) Bad Bunny Bonus Pack, che include il personaggio giocabile Bad Bunny e la carta MyFACTION di livello Ruby. Il Bad Bunny Bonus Pack è incluso nelle Edizioni Deluxe e Icon. Per i preordini digitali, gli articoli avranno automaticamente diritto al 17 marzo 2023. Per i preordini fisici, gli articoli saranno riscattati nel gioco tramite il codice fornito nella confezione. Termini e condizioni.

Altre News per: campione2k23evenstrongerjohncena