ONLYOFFICE: la migliore alternativa gratuita ad Office

Molti hanno a che fare con documenti di testo, fogli di calcolo, presentazioni nella loro vita quotidiana. Cercando alcuni software per ufficio, ci sono certi punti da considerare: accessibilità, funzionalità, sicurezza e altri. Microsoft Office potrebbe essere la suite più conosciuta, ma ci sono scelte alternative che possono costarti molto meno: anche gratis!

ONLYOFFICE è una potente suite di produttività disponibile online, su desktop e mobile, anch'essa open source e gratuita. La suite è la scelta ottimale per chiunque lavori su varie piattaforme, inclusi Windows, Mac, Linux, iOS e Android. Qualsiasi dispositivo o sistema che utilizzi, ONLYOFFICE è a portata di mano per aiutarti ad ottenere i tuoi obiettivi.

ONLYOFFICE Desktop Editors per un ottimo lavoro sui documenti offline

ONLYOFFICE Desktop Editors offre un set completo di editor per lavorare su documenti di testo, fogli di calcolo, presentazioni e moduli compilabili e supporta tutti i formati di file più diffusi, inclusi DOCX, ODT, XLSX, ODS, CSV, PPTX, ODP e altri. E lettore e convertitore di file PDF permette di crearli, visualizzarli e convertirli in DOCX per apportare le modifiche. Inoltre, con la sua interfaccia a schede, ONLYOFFICE ti consente di lavorare in modo efficiente con vari tipi di file contemporaneamente. Gli editor di documenti hanno tutte le funzionalità necessarie per modificare e formattare i tuoi file, quindi il tuo lavoro è sempre al top.

Puoi anche connettere ONLYOFFICE Desktop Editors a una piattaforma cloud, come ONLYOFFICE Workspace, Nexcloud, ownCloud, Seafile, Liferay e KDrive per poter collaborare con i tuoi colleghi su documenti, modificarli, commentarli e recensirli insieme in tempo reale.

Rispondendo alla domanda a una delle domande principali, assicuriamo tutti chi sono abituati alla grafica ed allo stile di Office. Sì, la suite d’ufficio ONLYOFFICE su desktop punta a fornire un’esperienza dedicata a chi, come tutti, è abituato al pacchetto di Microsoft. L’interfaccia è molto simile a quella di Microsoft Office, cosa che la rende più facilmente approcciabile a chi fosse abituato da anni alla suite popolare.

Per estendere le funzionalità degli editor si applica la possibilità di utilizzare dei plugin. Ci permettono di aggiungere gli strumenti specifici direttamente nell’interfaccia degli editor per avere a portata di mano le estensioni necessarie.

Tra gli esempi sono Telegram per chattare, Jitsi per conferenze e chiamate audio, strumento di creazione di diagrammi e lavagne bianche Draw.io, traduzioni istantanee con Google Translate e molti altri.

ONLYOFFICE è anche attento alla sicurezza e alla privacy. La suite include protezione con password per un documento intero o la sua parte, supporto per la firma o la chiave digitale, filigrane, Private Rooms e altro ancora. Quindi, i tuoi dati sono al sicuro e condivisi da te solo quando e come lo desideri.

La suite d’ufficio ONLYOFFICE è open-source ed il codice può essere trovato e esaminato sulla pagina Github corrispondente. I white paper disponibili sul sito ufficiale descrivono nel dettaglio che tipo di metodi di crittografia vengono utilizzati per la protezione dei dati - l’algoritmo simmetrico per i dati e asimmetrico per le chiavi.

ONLYOFFICE Docs per lavorare online

La collaborazione e la condivisione di documenti online non sono una novità per nessun ufficio, sia fisico che remoto. Molte piccole imprese sono passate online, alcune persone viaggiano e alcune lavorano spesso da dispositivo mobile. Ciò richiede un software web adatto, come ONLYOFFICE Docs.

ONLYOFFICE Docs è una suite per ufficio open source basata sul web, che offre un set completo di strumenti per creare e formattare vari tipi di documenti online. E i moduli interattivi e compilabili OFORM aprono un’intera gamma di opportunità di automazione della gestione documentale. La funzionalità degli editor online va di pari passo con la versione desktop, offrendo le stesse funzionalità di modifiche professionali.

ONLYOFFICE Docs è completamente compatibile con i formati MS Office. La soluzione fornisce tutte le funzionalità collaborative essenziali che qualsiasi suite per ufficio online dovrebbe avere: salvataggio automatico, cronologia delle versioni, modifiche in collaborazione, commenti, tag utente e una chat per i messaggi di testo.

Utilizzando ONLYOFFICE Docs, puoi condividere documenti con vari diritti di autorizzazione, come accesso completo, sola lettura, revisione, compilazione di moduli e commenti. Due modalità di co-editing (Fast e Strict) consentono di collaborare in modi diversi: le modifiche apportate da altri utenti vengono visualizzate in tempo reale o tutti gli input sono visibili dopo aver salvato il file.

ONLYOFFICE Docs si distingue per le sue capacità di integrazione. La suite d’ufficio si integra facilmente con varie piattaforme DMS e soluzioni di sincronizzazione e condivisione tramite connettori pronti per l'uso. L'elenco delle opzioni di integrazione disponibili include Liferay, Confluence, Nextcloud, ownCloud, Seafile, SharePoint, Nuxeo, Alfresco ecc. Gli sviluppatori di software possono anche incorporare ONLYOFFICE Docs nelle loro applicazioni tramite API o WOPI.

ONLYOFFICE Documents per dispositivi mobili

L'app mobile ONLYOFFICE Documents per iOS or Android ti consente di utilizzare tutte le funzionalità di office direttamente sul tuo dispositivo. È facile rimanere in linea seguendo gli ultimi aggiornamenti del tuo team e gestendo le loro attività online dal telefono ovunque tu sia.

ONLYOFFICE Documents è un'app gratuita e facile da usare che ti consente di creare e modificare documenti di testo, fogli di calcolo e presentazioni, compilare i moduli OFORM e visualizzare i file PDF sul tuo dispositivo. Inoltre, l'app consente di accedere ai file archiviati nel cloud collegando piattaforme di terze parti, come ONLYOFFICE Workspace, Nextcloud, ownCloud, Dropbox, Google Drive, ecc. Utilizzando l'app, puoi persino modificare i documenti in collaborazione con altri utenti in tempo reale.

Se non hai ancora provato ONLYOFFICE, ora è il momento giusto di farlo. Visita il sito web ufficiale per saperne di più su come integrare questa suite potente, gratuita e open-source nel to flusso di lavoro.

