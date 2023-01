Game Development World Championship annuncia il Brainwave Award!

Benvenuti in una nuova categoria che mette in evidenza le nuove tecnologie per lo sviluppo videoludico e migliora l'esperienza del giocatore!



Game Development World Championship (GDWC) annuncia una nuova categoria per il suo già in corso World Championship, The Brainwave Award, che mette in evidenza le nuove tecnologie per lo sviluppo videoludico e migliora l'esperienza dei giocatori. Il vincitore della categoria viene selezionato misurando l'esperienza del giocatore con la tecnologia di scansione delle onde cerebrali sviluppata da Brainamics. Il Brainwave Award è presentato in collaborazione con Brainamics e The Game Development World Championship.

La categoria Brainwave Award è aperta a tutti i giochi che partecipano al GDWC 2022. GDWC nominerà cinque giochi per competere per il premio.

"Siamo davvero entusiasti di presentare il Brainwave Award alla GDWC! Tutti i giochi in competizione saranno analizzati utilizzando la metodologia di test basata sulla neurotecnologia proprietaria di Brainamics e il gioco che induce la migliore esperienza utente per i giocatori riceverà il primo premio." - Philipp Zent, CEO, Brainamics





Ricompense

In Brainwave Award One il vincitore sarà scelto da Brainamics utilizzando le scansioni delle onde cerebrali per misurare l'esperienza dei tester che giocano ai giochi nominati. La Scelta della Giuria del Brainwave Award avrà un vincitore. Tutti e cinque i candidati riceveranno anche un report per i dati di brainscan del gioco.

Brainamics premierà la squadra vincente con:

Una sessione di test di analisi di scansione Brainwave del valore di 2000 USD.

Il rapporto dall'analisi e dei test del brainscan del gioco, utilizzati per determinare il vincitore.





La GDWC premierà la squadra vincente con:

Trofeo GDWC 2022 e certificato di vincitore digitale.

Un festone GDWC!

Candidati

Brainamics Premierà

i Runner-up con un rapporto completo dall'analisi del brainscan del gioco e test utilizzati per determinare il vincitore

"Siamo entusiasti di lavorare con Brainamics e di utilizzare questa nuova tecnologia per misurare l'esperienza dei giocatori e trovare il miglior gioco nella categoria Brainwave Award" - Olli Mäntylä, Direttore di GDWC

Quando avviene la GDWC?

GDWC è fondamentalmente sempre in esecuzione. Il perido di presentazione della stagione 2022 va dal 7 marzo 2022 per l'intero anno, che termina il 28 febbraio 2023. Durante questo periodo prendiamo le presentazioni per GDWC 2022 e conduciamo varie attività per evidenziare i giochi e gli sviluppatori partecipanti. GDWC 2022 culminerà nel Awards Show durante la primavera 2023. Luogo e data saranno annunciati in seguito.

Dove si svolge la GDWC?

GDWC è completamente Online e nessun viaggio è richiesto. L’obiettivo è quello di consentire lam partecipazione a chiunque sia interessato, da qualsiasi parte del mondo.

Come posso partecipare al GDWC?

E facilissimo! Basta creare un account cliccando qui, e poi inviare il gioco. Ci sono più categorie a cui partecipare. Guarda un po' qui.

Perché la GDWC è organizzata?

Per celebrare giochi e sviluppatori di giochi da tutto il mondo! Crediamo nei nuovi sviluppatori e vogliamo offrire a quanti più possibile la possibilità di mostrare i loro giochi per un pubblico più ampio. Per garantire che tutti possano partecipare al campionato, le iscrizioni sono completamente gratuite. Il nostro obiettivo è stato quello di formare la GDWC come una grande opportunità per gli sviluppatori, per ottenere visibilità per i loro giochi e progetti e per motivarsi a finirli.

Vuoi saperne di più? Leggi le nostre regole del campionato qui e dai un'occhiata alle nostre domande frequenti qui.

