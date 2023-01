OVERWATCH 2 - EVENTO STAGIONALE DELL'ANNO DEL CONIGLIO

Fortuna e divertimento ti attendono nell'evento stagionale dell'Anno del Coniglio!



È ora di accendere i fuochi d'artificio, gustare piatti prelibati e indossare costumi colorati: è arrivato il Capodanno Lunare! L'evento stagionale dell'Anno del Coniglio di Overwatch 2 inizia il 17 gennaio e porta con sé nuovi modelli da ottenere, mappe festive per celebrare il periodo e il ritorno delle risse Arcade preferite dei fan. Inoltre, potrai ottenere ricompense d'accesso, giocando e seguendo i tuoi creatori di contenuti preferiti su Twitch.Mappe festive e ritorno delle modalità di giocoVisita la Torre di Lijiang per vedere i fuochi d'artificio illuminare il cielo notturno, dopodiché gettati nelle risse Arcade che fanno parte dell'evento del Capodanno Lunare, tra cui Cattura la Bandiera, Blitz Cattura la Bandiera e Cacciatori di Taglie.Cattura la Bandiera è una modalità di gioco divertente e frenetica in cui devi catturare la bandiera dell'avversario assicurandoti che non prenda la tua.Puoi partecipare alla stagione competitiva 2023 di Cattura la Bandiera, attualmente già attiva. Coordinati con la squadra, gioca per conquistare una posizione in cima alla classifica e ottieni punti competitivi con cui sbloccare armi dorate per i tuoi eroi preferiti.Blitz Cattura la Bandiera è una versione accelerata della Arcade Cattura la Bandiera. Le basi delle bandiere si trovano verso il centro della mappa. Aspettati di fare delle scelte immediate e giocare rapidamente per assicurare la vittoria alla tua squadra!Infine, goditi l'intensa rissa tutti contro tutti, Cacciatori di Taglie, nel corso dell'evento stagionale dell'Anno del Coniglio. Eliminare un avversario prima degli altri ti farà assegnare una taglia, che ti permetterà di accumulare ancora più punti mettendo a segno altre uccisioni mentre ti danno la caccia. Dai la caccia al bersaglio per ottenere la taglia, ma fa' attenzione: finché hai una taglia, i nemici ti vedranno anche attraverso le pareti e i pavimenti! Riuscirai a sopravvivere stando al centro dell'attenzione in quest'intensa modalità di gioco?Ottieni ricompense uniche all'accesso e giocandoPuoi anche ottenere nuove ricompense durante l'evento dell'Anno del Coniglio, tra cui l'icona giocatore Anno del Coniglio 2023 semplicemente accedendo al gioco! Ti attendono nuove sfide evento che prevedono ricompense cosmetiche e PE del Pass Battaglia giocando alle nostre risse del Capodanno Lunare. Completa quattro sfide evento tra quelle disponibili per sbloccare il modello leggendario Echo Kkachi!Ti auguriamo buona fortuna su TwitchFesteggia l'Anno del Coniglio coi tuoi creatori di contenuti preferiti in diretta su Twitch e ottieni una posa vittoriosa e un modello leggendario per Moira, direttamente dalla nostra collezione del Capodanno Lunare.Guarda per due ore, dopo aver collegato il tuo account Battle.net, per ottenere la posa vittoriosa Ruggito del Leone per Moira, poi guarda per altre quattro ore per ottenere il modello leggendario Moira Danzatrice Mascherata.

