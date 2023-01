EA SPORTS SUPERCUP - I TIFOSI VOTARANNO L'UOMO PARTITA

Saranno i telespettatori collegati da tutto il mondo a scegliere l'Uomo partita in EA SPORTS nella sfida tra AC Milan e Inter che si giocherà a Riyadh (Arabia Saudita) mercoledì 18 gennaio 2023.

A partire dal 75° minuto, e fino a due minuti dopo la fine della partita, sui televisori collegati da tutto il mondo apparirà una grafica con un codice QR da cui sarà possibile accedere al link per partecipare alla votazione per decidere l'Uomo partita in EA SPORTS. Sarà possibile votare anche attraverso questo sito. Una grande novità che permetterà ai tifosi di sentirsi ancora più coinvolti nel grande evento EA SPORTS Supercup.

Il vincitore sarà premiato direttamente sul campo al "King Fahd International Stadium" e riceverà la sua speciale carta FUT23, che sarà disponibile anche nel gioco nei giorni successivi.

Electronic Arts ha svelato i numeri di come la community mondiale ha giocato il derby di Milano in EA SPORTS FIFA 23, in vista della EA SPORTS Supercup di quest'anno. AC Milan contro Inter è sempre stato uno dei derby più iconici al mondo, come dimostrano le 1.493.172 partite giocate tra le due squadre in FIFA 23 da quando il videogioco è stato rilasciato lo scorso settembre. In queste partite, il Milan ha vinto 701.424 volte, l'Inter 516.862, mentre sono stati registrati 274.786 pareggi*. Il capocannoniere di questa stagione del Milan è stato finora Rafael Leao, seguito da Olivier Giroud, Ante Rebic, Theo Hernàndez e Brahim Diaz, mentre per l'Inter il capocannoniere è stato Lautaro Martínez, poi Romelu Lukaku, Nicolò Barella, Hakan Çalhanoglu e Edin Džeko .

I Paesi che hanno giocato più volte il derby di Milano sono Italia (32,3%), Francia (5,7%), Brasile (5,6%), Regno Unito (5,4%) e Stati Uniti (5,1%) .

Questa è la formazione derivata dai giocatori delle due squadre più scelti nelle partite FUT di quest'anno:

Mike Maignan (AC Milan); Theo Hernández (AC Milan), Fikayo Tomori (AC Milan), Milan Škriniar (Inter), Sergiño Dest (AC Milan); Denzel Dumfries (Inter), Ismaël Bennacer (AC Milan), Sandro Tonali (AC Milan), Rafael Leão (AC Milan); Lautaro Martínez (Inter), Romelu Lukaku (Inter).