. La, nata a Subiaco il 4 luglio 1927, aveva 95. Nota per aver lavorato con alcuni dei più grandi registi italiani, da Vittorio De Sica a Mario Monicelli, ha ottenuto importanti riconoscimenti, tra cui un Golden Globe, sette David di Donatello, due Nastri d'Argento. Tra i suoi film più noti, "Pane, amore e fantasia" di Dino Risi.

Lo scorso settembre l'attrice, conosciuta da una generazione come la Bersagliera, era stata dimessa dalla clinica dopo una caduta in casa che le aveva provocato la frattura del femore per il quale era stata operata. Già quattro anni fa Lollo era finito in ospedale per un incidente domestico. In quell'occasione l'attrice è stata presa in cura dai medici del Sant'Eugenio, un ospedale poco distante dalla sua villa sull'Appia Antica, e dimessa un paio di giorni dopo.

L'infortunio al femore è avvenuto a due settimane dall'inizio della tornata elettorale del 25 settembre in cui Lollobrigida si era candidato a Latina per il collegio uninominale del Senato, e in altri collegi in quello plurinominale proporzionale, per la lista 'Italia sovrana e popolare' , che riunisce Partito Comunista, Patria Socialista, Azione Civile, Ancora Italia e Riconquistiamo l'Italia. Luigia Lollobrigida nasce a Subiaco il 4 luglio 1927, è figlia di una ricca borghesia ridotta quasi in miseria dai bombardamenti alleati della sua regione.

Ha piglio, carattere, voglia di riscatto e così quasi per caso coglie l'occasione di un concorso di bellezza per farsi notare e volare verso l'edizione 1947 di Miss Italia a Stresa dove arriva seconda ma conquista pubblico e giudici.

Altre News per: ginalollobrigidagrandeattricemortaanni