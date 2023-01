Presidente Ucraina Zelensky ospite a Sanremo

Dopo l'annuncio di Amadeus, che al Tg1 di domenica 15 gennaio ha annunciato il completamento del cast femminile del festival di Sanremo con Paola Egonu e Chiara Francini, Bruno Vespa a Domenica In ha spoilerato la possibile presenza diin finale.

In questi giorni, infatti, il giornalista di punta della Rai è a Kiev, proprio per intervistare il presidente ucraino. Ed è proprio durante la sua permanenza che ha organizzato l'evento per sabato sera, l'ultimo, quando il presidente ucraino sarà collegato dalla capitale ucraina al festival di Sanremo. Bruno Vespa ha riportato le parole di Amadeus: "Caro presidente, ti aspettiamo per la serata conclusiva di Sanremo".

Il giornalista ha anche svelato come è nata la partecipazione del presidente ucraino al festival di Sanremo. L'intervista andrà in onda martedì prossimo durante Porta a Porta. Durante la chiacchierata, Volodymyr Zelensky avrebbe chiesto a Bruno Vespa se ci fosse la possibilità di partecipare al festival di Sanremo. A quel punto il giornalista avrebbe chiamato Amadeus e i due si sarebbero accordati per un collegamento nella serata conclusiva.

Durante la prima puntata del festival di Sanremo, infatti, si sa che Amadeus dividerà il palco con Gianni Morandi, presente in tutte le serate, e con Chiara Ferragni. Mercoledì, oltre alla cantante di Monghidoro, ci sarà la giornalista e conduttrice Francesca Fagnani. I super ospiti della puntata saranno i Black Eyed Peas e il trio composto da Gianni Morandi, Massimo Ranieri e Al Bano. Giovedì Morandi e Paola Egonu saranno con Amadeus, che venerdì lascerà il posto a Chiara Francini. Sabato, per l'ultima puntata, quella a cui prenderà parte anche Volodymyr Zelensky, vedrà il ritorno di Chiara Ferragni.

Anche quest'anno un artista ha rischiato la squalifica. Dopo il caso Madame, che per il momento continua ad essere in corsa nonostante l'inchiesta sulle false vaccinazioni, la tranquillità pre-sanremese è stata scossa dall'errore di un commerciante di dischi, che ha pubblicato il libretto del nuovo cd di Giorgia che contiene anche la canzone che andrà a Sanremo. Nessuna squalifica per lei, vittima di un errore, ma grande paura per i suoi fan.

