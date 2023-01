Magic: The Gathering - Dominaria Remastered: brandisci il potere del passato!

9–10 Comuni

3 Non comuni

1 Rara o rara mitica

1 carta con cornice retrò di qualsiasi rarità

1 terra base con cornice retrò

1 Pedina/carta pubblicitaria

Celebra la storia di Magic su Dominaria attraverso 27 espansioni e 30 anni di gioco!Wizards of the Coast celebra il 30° anniversario di Magic: The Gathering con l’uscita di Dominaria Remastered, nuovo set pubblicato oggi che rende omaggio al piano in cui è iniziata la storia di Magic.Dominaria Remastered è il secondo set Remastered, dopo Spirale Temporale Remastered, e mette in mostra Dominaria con ristampe altamente desiderate, artwork nuovi di zecca, artwork senza bordi e il ritorno della cornice retrò.Questa espansione rappresenta una tanto attesa e nostalgica opportunità sia per i giocatori, anche quelli di lunga data, di giocare a Magic con le proprie carte preferite che celebrano Dominaria, sia per i collezionisti di accrescere le proprie collezioni con ristampe e nuovi artwork.Disponibile in Buste per Draft e Collector Booster, Dominaria Remastered contiene 271 carte: 101 comuni, 80 non comuni, 60 rare, 20 rare mitiche e 10 terre base.Le Buste per Draft diDominaria Remastered includono:(Una tradizionale carta foil di qualsiasi rarità sostituisce una carta comune nel 33% delle Buste per Draft. Le carte foil tradizionali possono apparire con cornice normale o con cornice retrò.)(1 carta con cornice retrò comune, non comune, rara o rara mitica in ogni Busta per Draft. Se la carta rara o rara mitica è con cornice retrò, la carta comune o non comune non è con cornice retrò e viceversa.)I Collector Booster di Dominaria Remastered includono:

1 carta foil tradizionale rara o rara mitica con cornice retrò, oppure una carta foil tradizionale rara o rara mitica senza bordi

1 carta non foil rara o rara mitica senza bordi

1 carta non foil rara o rara mitica con cornice retrò

1 carta tradizionale foil comune o non comune con cornice retrò o senza bordi

2 carte non foil comuni o non comuni con cornice retrò o senza bordi

1 carta tradizionale foil rara o rara mitica

2 carte tradizionali foil non comuni

5 carte tradizionali foil comuni

1 terra base tradizionale foil con cornice retrò

1 pedina bifronte foil tradizionale

In Dominaria Remasteredsono presenti 45 carte senza bordi e 150 carte con cornice retrò.Le carte senza bordi di Dominaria Remastered presentano nuovi artwork sulle carte preferite dagli appassionati provenienti da tutta la storia di Magic. È possibile trovare queste carte nelle Buste per Draft e nelle Collector Booster, sia in formato non foil che foil tradizionale.Per uno sguardo approfondito all’intero set, è possibile navigare nella Galleria immagini delle carte di Dominaria Remasterede nella Galleria di immagini delle varianti. Tutti i prodotti sono disponibili presso i Local Game Store, dove è anche possibile cogliere l'occasione di prendere parte a un Launch Party tra il 13 e il 15 gennaio, online su Amazon e ovunque Magic viene venduto.

Altre News per: magicgatheringdominariaremasteredbrandiscipoterepassato