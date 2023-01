La figlia di Elvis Lisa : Marie Presley morta a 54 anni

Lisa Marie Presley non ce l'ha fatta, l'infarto che l'ha colpita giovedì mattina, e per il quale è stata portata d'urgenza in ospedale, le è stato fatale a soli 54 anni. La conferma è arrivata dalla madre Priscilla che ha rilasciato una dichiarazione al sito People: "È con il cuore pesante che devo condividere la devastante notizia che la mia bellissima figlia Lisa Marie è morta. Era la donna più appassionata, forte e amorevole Non l'ho mai saputo. Chiediamo privacy mentre cerchiamo di affrontare questa profonda perdita. Grazie per l'amore e le preghiere. Non ci saranno ulteriori commenti in questo momento". Era l'unica figlia del re del rock Elvis, era stata ricoverata in terapia intensiva dopo un malore. La sua cameriera l'ha trovata a letto nella sua casa di Calabasas, che ha subito chiamato i soccorsi. I paramedici hanno cercato di rianimarla con un massaggio cardiopolmonare ed è stata portata d'urgenza in un ospedale di Los Angeles in terapia intensiva, dove le è stato messo un pacemaker.

Lisa Marie, cantante e madre di tre figli, è nata a Memphis, Tennessee, il 1 febbraio 1968, esattamente nove mesi dopo il matrimonio di Elvis e Priscilla. Lei a soli 4 anni si era poi trasferita a Los Angeles dopo il divorzio dei genitori nel 1973. suo padre morì quando lei aveva solo 9 anni rendendola unica erede di un immenso patrimonio. La sua vita sentimentale è stata turbolenta: si era sposata per la prima volta nel 1988 con Danny Keough, musicista di Chicago, dal quale aveva avuto due figli, Riley nel 1989 e Benjamin nel 1992. Dopo cinque anni e mezzo di matrimonio, la coppia aveva ha divorziato nel maggio 1994. Meno di un mese dopo, è stata clamorosamente sposata con il cantante Michael Jackson che si è incontrato per la prima volta a Las Vegas quando lei aveva 7 anni e il re del pop era ancora un membro dei Jackson Five. "Sono molto innamorata di Michael, dedico la mia vita ad essere sua moglie. Lo capisco e lo sostengo", ha detto all'epoca. "Entrambi non vediamo l'ora di crescere una famiglia." I due si erano separati solo dopo due anni.

Lisa Marie si è fidanzata con il musicista di origine hawaiana John Oszajca nel 2000, anche se la relazione è finita quando ha incontrato l'attore Nicolas Cage a una festa di compleanno per Johnny Ramone nel 2000, dopo che si era separato da Patricia Arquette. . Due anni dopo, Lisa Marie e Cage si sono sposati con una cerimonia segreta alle Hawaii nel 25° anniversario della morte di Elvis. Tuttavia, meno di quattro mesi dopo il loro matrimonio, la coppia ha annunciato che si stavano separando.

Lisa Marie si era poi risposata nel 2006 con Michael Lockwood, da cui aveva avuto i gemelli Harper e Finley due anni dopo, divorziando nel 2016. Nel 2020 un lutto gravissimo, suo figlio Benjamin si era suicidato.

Cantante e cantautrice, la figlia di Elvis aveva pubblicato tre album con un discreto successo. Molto attiva in beneficenza, era stata a lungo coinvolta con i senzatetto e i bambini guidando la Elvis Presley Charitable Foundation. Appena tre giorni fa, insieme alla madre Priscilla, aveva partecipato alla cerimonia del Golden Globe e alla premiazione dell'attore Austin Butler per l'interpretazione del padre Elvis nell'omonimo film.

Altre News per: figliaelvislisamariepresleymortaanni