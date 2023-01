NHL 23 - svelati i candidati al Team of the Year

In occasione dell'inizio del 2023, EA SPORTS ha svelato la rosa della Squadra dell'anno di NHL 23, un elenco annuale che celebra i migliori giocatori della NHL nel corso dell'anno solare precedente. Dopo aver svelato una prima lista di candidati all'inizio di questa settimana, EA SPORTS ha selezionato sei giocatori (uno per ogni ruolo) che hanno dato il meglio sul ghiaccio nel 2022.

Per ulteriori informazioni sui vincitori di quest'anno, visitare il sito ufficiale della Squadra dell'anno di NHL 23:

Cale Makar - Considerato uno dei migliori difensori e giocatori della NHL, Makar ha vinto la Stanley Cup con i Colorado Avalanche nel 2022 e si è aggiudicato il Conn Smythe Trophy come giocatore di maggior valore nei playoff del 2022. Per la sua incredibile stagione 2021-2022, Makar ha vinto anche il Norris Trophy come miglior difensore della lega. L'anno scorso, Makar ha anche ottenuto il suo 200° punto in carriera in 195 partite, il più veloce di tutti i difensori della NHL per raggiungere questo traguardo.

Roman Josi - L'anno scorso, il difensore Josi ha totalizzato 96 punti con i Nashville Predators, diventando il giocatore con più punti in una singola stagione, superando il precedente record di Paul Kariya (85 punti nel 2005-06). I 96 punti di Josi lo hanno reso anche il primo difensore a segnare 90 punti in una singola stagione da Ray Bourque nel 1993-94. Josi si è classificato al secondo posto per il Norris Trophy, nonostante abbia ottenuto il maggior numero di voti per il primo posto.

Igor Shesterkin - Come portiere dei New York Rangers, Shesterkin è stato protagonista di un 2022 magistrale con 79 salvataggi nel suo debutto nei playoff NHL, stabilendo il record di tutti i tempi della squadra per salvataggi in una partita di playoff e il secondo maggior numero di salvataggi in una partita di playoff in tutta la lega. Shesterkin è stato anche nominato First Team All-Star al termine dei playoff. La percentuale di parate del portiere, pari a 935, nella stagione 2021-2022 è stata anche la terza più alta nella storia del campionato tra i portieri che hanno giocato almeno 50 partite in una stagione.

Connor McDavid - Considerato da molti come il giocatore più veloce del campionato, McDavid ha condotto i suoi Edmonton Oilers fino alle finali della Western Conference nel 2022, guidando tutti i giocatori dei playoff con 10 gol e 23 assist. McDavid è diventato anche il primo giocatore dai tempi di Peter Forsberg nel 2002 a essere primo nel punteggio senza giocare la fase finale. Nella partita d'esordio della stagione 2022-23, McDavid ha portato a 700 i suoi punti totali in carriera, diventando così il sesto giocatore più veloce di sempre a raggiungere questo traguardo e il più veloce dagli anni Ottanta. McDavid si è classificato secondo per l'Hart Trophy 2021-2022.

Nathan MacKinnon - Storicamente eccezionale nella postseason, MacKinnon ha fatto parte dei Colorado Avalanche campioni della Stanley Cup nel 2022, guidando tutti i pattinatori con 13 gol nei playoff 2022. Dopo aver firmato un'enorme estensione contrattuale, che sarebbe la più alta nella storia del campionato per valore medio annuo, MacKinnon continua a fornire prestazioni straordinarie, superando contemporaneamente gli infortuni.

Auston Matthews - Nella stagione 2021-22, Matthews ha stabilito il record di gol segnati in una singola stagione sia da un giocatore nato in America che da un Maple Leaf, vincendo infine il Rocket Richard Trophy per la seconda stagione consecutiva, il Ted Lindsay Award per il miglior giocatore votato dai suoi colleghi e l'Hart Trophy come Most Valuable Player. L'eccezionale percorso di Matthews come Maple Leaf è diventato più che degno di nota di recente, essendo il più veloce giocatore dei Leafs a registrare 500 punti in carriera. Il 25enne centro ha ancora molto da vendere, come dimostrano i suoi 60 gol da leader del campionato nella scorsa stagione, nonostante abbia saltato 9 partite.

Per festeggiare l'ingresso in una delle liste più prestigiose dell'hockey, ogni membro della Squadra dell'anno riceverà un nuovo oggetto giocatore Ultimate Team potenziato che i giocatori potranno acquistare per la propria rosa. Ogni giocatore della lista ha ricevuto anche un trofeo che mostra il riconoscimento.

NHL 23 è ora disponibile su PlayStation®5, Xbox Series X|S, PlayStation®4 e Xbox One. Per ulteriori informazioni su EA SPORTS NHL, visitare www.easports.com/NHL.

