Elettra Lamborghini nel mirino degli hater... ma lei zittisce tutti così

risponde aglie su Instagram racconta ai fan di essere volata ae suo padre ha aperto un ristorante. "È la prima volta che lo visito", scrive Elettra sotto il post. Ma alcuni interpretano il suo messaggio in modo diverso da lei e, credendo che Elettra abbia scritto male il verbo ("lo visito" invece di "l'ho visto"), la attaccano nei messaggi diretti. E lei non tace, anzi, zittisce tutti. «Ragazzi, ce la fate? Lo visito, non l'ho "visto"... Se non sai leggere, non è colpa mia, lo zio può... va bene, scrivo veloce, ma so ancora come mettere la H davanti al verbo, dai» scrive Elettra in un racconto.

Insomma, è chiaro che Elettra ha voluto precisare che quanto riportato non era un errore e, di certo, sarà stata capita. Ma mentre scriveva la storia di chiarimento, la cantante ha fatto ancora una grafia horror: la "e" senza accento. Sarà una coincidenza? o appositamente ricercato? Nonostante Elettra e sua sorella Ginevra non si parlino, sembra che le sue tempeste social le uniscano. Anche l'ex gieffina è stata duramente aggredita sui social in diverse occasioni, all'interno della casa del Gf Vip. Ma anche fuori. È il caso della sua infelice uscita su Instagram, dove la sorella di Elettra ha paragonato gli attacchi che riceve su Twitter dai suoi haters alla strage della centrale di Chernobyl, avvenuta nel 1986. "Twernobyl" ha scritto Lamborghini per replicare agli attacchi. Ginevra ha condiviso una foto in bianco e nero del disastro nucleare, accompagnata da un suo selfie che la ritrae pensierosa e stufa.

Un messaggio, subito dopo cancellato, che ha scatenato il caos sui social. Molti utenti su Twitter lo hanno accusato di aver preso in giro una tragedia toccando la sensibilità di molti. Il pubblico non perdona certe gaffe. E, dunque, di fronte alle sue numerose critiche, Ginevra Lamborghini ha così cancellato il suo triste paragone tra gli haters di Twitter e il disastro di Chernobyl. Al di là di questo, l'ormai ex concorrente del reality condotto da Alfonso Signorini ha provato a dare una spiegazione al suo gesto. «Comunque ragazzi ci tengo a precisare che Twernobyl è rivolto agli haters tossici e ovviamente non al fandom. Lo davo per scontato ma evidentemente non mi sono spiegato bene».

