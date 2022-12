High On Life è esattamente questo

La commedia non è mai stata uno dei cavalli di battaglia della maggior parte dei videogiochi. Il creatore di Rick & Morty, Justin Roiland, ha recentemente superato il limite dei giochi divertenti, che non veniva raggiunto da una delle più importanti aziende dai tempi di Conker. Sembra che i giochi divertenti siano pochi e poco diffusi a causa dell'esiguo pubblico a cui si rivolgono. Ad ogni modo, Rick & Morty è un grande successo negli Stati Uniti e i fan impazziscono per le sue divertenti avventure. Il gioco ruota intorno alla razza umana che viene annientata da un cartello alieno che macina gli esseri umani per fumarli. La premessa è assurda, ma è proprio questa l'atmosfera che il gioco vuole trasmettere, superando ogni aspetto. Che tipo di gameplay puoi aspettarti da questo titolo?

Tutti gli appassionati che sono abituati ai moderni sparatutto in prima persona non avranno problemi a entrare nell'universo alternativo della Terra, essendo molto flessibile e adattabile ad altri comandi. I giocatori possono aspettarsi che il gioco assomigli a una commedia estrema di Borderlands senza il mucchio di armi. L'opzione più strana del titolo è la possibilità di accovacciarsi. Per farlo, i giocatori devono utilizzare il d-pad del controller, premendo su di esso al posto dei soliti tasti o joystick. A parte questo, la mira e il tiro sono reattivi e divertenti. Per coloro che conoscono le battute create da Roiland, alcune sono orientate verso gli adulti, mentre altre prendono in giro il giocatore per le sue decisioni idiote riguardo al gioco. Spesso il giocatore si trova a essere il bersaglio della battuta e le sue decisioni vengono messe in discussione dai personaggi principali o secondari.

Nelle circa otto ore di campagna, il design dei nemici è piuttosto scarno, ma il divertimento è ampiamente integrato in ogni sezione di uccisione della feccia aliena spaziale! La storia e i boss hanno la loro parte e sono interessanti quando vengono coinvolti, ma la vera comicità traspare dalle scelte dei giocatori. Ad esempio, c'è un gruppo di operai che inizia a maledirti perché li infastidisci. Gli operai iniziano a disturbarti con orribili sproloqui e parolacce, spingendoti quasi a sparare a uno di loro. Tuttavia, una volta che avrai sparato a uno di loro, l'altro operaio si avvicinerà a te e proclamerà: "Hai ucciso mio fratello, Joey Mac N' Cheese!". Se lo uccidi, tutti gli operai iniziano ad avvicinarsi e a vessarti per questo, provocando un effetto domino a seguito delle tue azioni. La stupidità dilaga in High On Life.

Non solo le missioni, le armi e il mondo in generale sono divertenti, ma ci sono anche un bel po' di missioni da svolgere nel gioco. Ai giocatori verrà richiesto di raggiungere determinati obiettivi, per poi rendersi conto che questi ultimi sono assolutamente irrealistici per il gioco e quindi trovare un modo per aggirarli. Inoltre, il mondo è pieno di spezzoni del mondo umano, con filmati che vengono riprodotti nel corso del gioco. In High On Life puoi letteralmente guardare film completi in televisione e nei cinema. Non sto scherzando. Paul Walker e Denise Richards sono assolutamente guardabili in "Tammy e il T-Rex" del 1994. Ciò che rende questo gioco unico è la possibilità di sedersi e di guardare semplicemente il film, con gli sviluppatori che hanno fatto un leasing del film in modo che i giocatori potessero sperimentare questo film meraviglioso e molto simile agli anni '90. High On Life è un'esperienza tutta da scoprire, in attesa che i giocatori affrontino il mondo alla ricerca del modo più semplice per impedire alle forme di vita aliene di distruggere il pianeta che tutti conosciamo e amiamo.

Anche le armi sono un pilastro della comicità di Roiland. Ogni pistola e arma ha un proprio personaggio. Ad esempio, "Kenny" assomiglia a una pistola ed è doppiata da Justin Roiland, che sarà il tuo compagno per la maggior parte del gioco. A meno che tu non lo sostituisca con una delle altre tre armi comiche. Il mio preferito è "Knifey", che è violento e arrabbiato, disposto a pugnalare qualsiasi cosa gli capiti a tiro. È talmente arrabbiato che ti dice di accoltellare violentemente un NPC amichevole fin dal primo momento in cui lo incontri. Oltre a questi due personaggi ci sono anche Creature, Gus e Sweezy. Ognuna di queste armi ha un proprio doppiatore e personalità distinte, tutte ripugnanti ma soddisfacenti da ascoltare.

"Knifey" e "Kenny" si preparano a pugnalare e sparare.

High On Life è esattamente questo, attirare nuovi giocatori in un mondo che non è ancora stato esplorato, anche se conosciamo bene la nostra Terra attuale. Direi che questo gioco verrà ricordato per molto tempo, portando alla creazione di sequel e così via. Roiland ha fatto centro con questo prodotto, a prescindere da ciò che si dice delle battute. Per quanto riguarda i contenuti scaricabili, se il gioco avrà un successo adeguato, non è escluso che vengano rilasciati. Per saperne di più sull'acquisto del gioco, assicurati di dare un'occhiata a Gamecamp.gg dove potrai trovare tutti i prezzi disponibili presso i vari rivenditori.

