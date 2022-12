Habbo introduce il suo mondo virtuale nel metaverso

The Sandbox, uno dei principali mondi virtuali di gioco decentralizzati e sussidiaria di Animoca Brands, ha annunciato oggi una nuova partnership con la piattaforma di socializzazione e di gioco Habbo.

La partnership consentirà alle community presenti nelle piattaforme di The Sandbox ed Habbo di riunirsi e creare le proprie esperienze per esplorare insieme il metaverso. La prima esperienza di Habbo creata in The Sandbox segnerà l’ingresso del suo iconico Habbo Hotel e del suo receptionist, Frank, uno dei personaggi più noti di Habbo. In questa nuova esperienza, i giocatori aiuteranno Frank a prendersi cura dell’hotel completando una serie di task avvincenti.

L’esperienza Habbo in The Sandbox consentirà ai giocatori di imparare a conoscere l’universo e la storia di Habbo, espandendo la sua narrazione con nuovi eventi e snodi di trama. La partnership espande anche la presenza di Habbo nel Web3, iniziata con Habbo X, piattaforma di socializzazione che offrirà interoperabilità con la sua esperienza in The Sandbox.

“Nel corso di due decenni, in diversi modi, Habbo ha gettato le basi di un mondo sociale virtuale in cui oltre 300 milioni di avatar si connettono per vivere varie esperienze sociali”, afferma Sebastien Borget, COO e co-fondatore di The Sandbox. “Siamo entusiasti di collaborare con loro e creare esperienze in The Sandbox per potenziare la loro community con il nostro software Game Maker che non richiede nessuna capacità di programmazione. Ciò consentirà la creazione di contenuti generati dagli utenti e favorirà l’interoperabilità, mostrando il vero potenziale del metaverso aperto e del Web3”.

“The Sandbox ha svolto un lavoro fenomenale spingendosi oltre i limiti di Web3, costruendo una comunità forte e un elenco di partner senza precedenti”, ha affermato Jurriaan van Teunenbroek, vicepresidente dei giochi e contenuti di Azerion, piattaforma che ha già portato il valore degli NFT nel mondo virtuale di Habbo. “Siamo molto entusiasti di lavorare con The Sandbox nel nostro viaggio basato sul Web3 utile a espandere il metaverso attraverso l’interoperabilità”.

In parte proprietà immobiliare virtuale, in parte parco di divertimenti, The Sandbox abbraccia pienamente l’idea del metaverso come uno spazio digitale condiviso senza soluzione di continuità in cui mondi ed eroi si incontrano per creare magie. Oltre 400 partner si sono uniti a The Sandbox, tra cui Warner Music Group, Ubisoft, The Rabbids, Tony Hawk, Gucci Vault, The Walking Dead, Snoop Dogg, Adidas, Deadmau5, Steve Aoki, Richie Hawtin, I Puffi, Care Bears, Atari, ZEPETO e CryptoKitties. Tutti abbracciano la visione del team di The Sandbox di consentire ai giocatori di creare le proprie esperienze utilizzando personaggi e mondi sia originali che celebri.

