argentina campione del mondo- battuta la francia 4-2 dopo i rigori (3-3).

C’è l’ha fatta Leo Messi, che al culmine di una carriera incredibile, diventa finalmente campione del Mondo con la sua Argentina, che dopo una drammatica finale, piega la Francia ai calci di rigore e conquista la sua terza Coppa del Mondo. Un match incredibile quello che ha segnato l’epilogo di Qatar 2022 e che però incorona, meritatamente, l’Albiceleste di Lionel Scaloni: splendido il primo tempo dell’Argentina, che chiude avanti 2-0 grazie ai gol di Messi e Di Maria.

Nella ripresa, proprio quando sembrava che tutto fosse perduto, ecco accendersi la stella di Mbappé, che con una doppietta firmata in 90 secondi riporta in parità il risultato, portando la finale ai supplementari. E lì si fa la storia del calcio, con proprio Messi, di destro (!) per il nuovo allungo argentino e Mbappé, ancora su rigore, per il nuovo pari transalpino. Poi l’epilogo ai rigori e gli errori decisivi di Coman e Tchouameni, prima del tiro decisivo di Montiel, che scatena la festa della Hinchada Platense e di un popolo intero. Come ai tempi di Maradona.

