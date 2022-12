Come gestire al meglio le spedizioni ecommerce tramite una piattaforma dedicata

Nel mercato di oggi, dinamico e competitivo, i rivenditori online devono essere in grado di sapersi muovere in maniera semplice e veloce. Infatti, la gestione manuale della logistica ecommmerce è diventata ormai solamente un ostacolo all’espansione del proprio business perché costringe a impiegare ore ed energie preziose in operazioni che, senza il supporto della tecnologia, rischiano di offrire al cliente una spedizione troppo lenta e insoddisfacente. Infatti, più lenta sarà l'esperienza di spedizione del cliente e meno possibilità si hanno di aumentare le proprie vendite.

Quali sono i vantaggi di una piattaforma di spedizione?

Una piattaforma di spedizione velocizza e automatizza le operazioni di fulfillment, aiutandoti a spedire in modo più intelligente e rapido e allo stesso tempo tenere traccia di tutte le operazioni. Quando viene effettuato un acquisto, la piattaforma riceve tutte le informazioni necessarie: i tuoi operatori riceveranno automaticamente tutti i documenti di trasporto da stampare per ogni ordine, i corrieri verranno automaticamente selezionati e integrati e potrai confrontare immediatamente le tariffe di spedizione più convenienti. Tutto ciò avviene sincronizzando gli ordini e i dettagli di spedizione con il tuo shop online, eliminando così le attività manuali e macchinose non necessarie.

Selezione automatica del corriere e controllo dei costi di spedizione

La piattaforma eLogy, ad esempio, seleziona automaticamente il corriere più economico e rapido per ogni ordine effettuato: risparmierai tempo e denaro, guadagnando in efficienza e risolutività. Consegnerai infatti ordini velocemente, in massimo 24/48h. Avrai sempre il controllo di tutti i costi di spedizione, dei tempi di transito, delle prestazioni del corriere in modo dettagliato e potrai così prendere decisioni molto più facilmente, basandoti su informazioni esatte.

I tuoi clienti si sentiranno sicuri e non dovrai sprecare energie per risolvere problemi legati a spedizioni, richieste su dove si trovano gli ordini o mancate consegne.

Trasparenza

Una piattaforma di spedizione basata su cloud offre ai rivenditori online l'accesso a tutti i dati in un unico posto. Una dashboard semplice e intuitiva ti permette di tenere sotto controllo tutte le attività in tempo reale: attività del magazzino, spedizioni in corso, costi, consegne effettuate e resi. In questo modo potrai gestire le attività e le richieste dei clienti in maniera chiara e allo stesso tempo offrire loro un’esperienza di acquisto impeccabile. La velocità e la trasparenza nelle spedizioni sono infatti il segreto per il successo: grazie a spedizioni ottimizzate e notifiche via SMS ed e-mail, indipendentemente dal canale di vendita o dal corriere, i tuoi clienti sapranno sempre dove si trova il loro ordine. L'esperienza del cliente è il vero motore del tuo ecommerce. Dare la possibilità di tracciare gli ordini, essere veloci nelle spedizioni e offrire trasparenza sono elementi alla base di ogni ecommerce di successo.

Grazie alla reportistica in tempo reale potrai visualizzare e confrontare le prestazioni del tuo negozio online. Questa stessa trasparenza sarà un valore aggiunto da dare ai tuoi clienti, che si sentiranno molto più sicuri a voler effettuare un acquisto da te.

Semplificare le spedizioni con la tecnologia basata su cloud, con una piattaforma semplice da configurare è la vera rivoluzione per il tuo ecommerce.

Una piattaforma di questo tipo si può integrare in pochi passaggi con il tuo negozio online, facendoti diventare sinonimo di efficienza e velocità. Potrai finalmente lasciarti alle spalle il duro lavoro manuale legato alle spedizioni e dedicare le tue energie alla crescita di altri aspetti della tua attività online.

Sarai in grado di gestire migliaia di richieste e ordini contemporaneamente, risultando sempre valido con una piattaforma che ti offre il ??supporto e la guida di cui hai bisogno per crescere.

Altre News per: comegestiremegliospedizioniecommercetramitepiattaforma