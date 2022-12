Private Division festeggia il 5° anniversario e annuncia la partnership con Bloober Team

Private Division festeggia il 5° anniversario annunciando la partnership editoriale con Bloober Team e svelando il proprio fondo di sviluppo

L'etichetta amplia il proprio portfolio con un'altra grande collaborazione e rivela nuove opzioni di finanziamento per progetti più piccoli con il Fondo di sviluppo Private Division

Private Division, un'etichetta di Take-Two Interactive Software, Inc. (NASDAQ: TTWO) celebra oggi il suo quinto anniversario annunciando un accordo editoriale con Bloober Team. Lo sviluppatore indipendente polacco, noto per i suoi horror psicologici, sta lavorando in collaborazione con Private Division su un survival horror basato su una nuova IP. Inoltre, l'etichetta ha svelato il Fondo di sviluppo Private Division, che mira a supportare i team di sviluppo indipendenti più piccoli tramite finanziamenti e opportunità di crescita con cui poter auto-pubblicare i propri ambiziosi titoli. Infine, Private Division festeggia il quinto anniversario pubblicando un video che celebra i suoi studi interni e gli sviluppatori con cui ha collaborato per le prossime uscite previste.

"Che si tratti di sviluppatori rinomati come Bloober Team o studi indipendenti che si cimentano in nuovi progetti, noi ci impegniamo a collaborare con i team migliori e a supportare le loro ambizioni creative", ha dichiarato Michael Worosz, direttore strategia di Take-Two Interactive e capo di Private Division. "È fantastico poter ampliare il nostro portfolio affiancando ai nostri talentuosi partner uno dei team indipendenti più affermati d'Europa."

Bloober Team, noto ai più per giochi horror come la saga di Layers of Fear, The Medium, Observer e altri, sta sviluppando un nuovo titolo survival horror che verrà pubblicato da Private Division. Al momento il gioco è nelle fasi iniziali di sviluppo e non è ancora stata annunciata una data d'uscita. La pubblicazione non è prevista prima del 2025. Private Division e Bloober Team non vedono l'ora di condividere altri dettagli su questo gioco.

"Il nostro prossimo progetto è un nuovo ed entusiasmante gioco survival horror che ci aiuterà a diventare leader assoluti nel genere", dice Piotr Babieno, amministratore delegato di Bloober Team. "Sono grato a Private Division per questa collaborazione. La loro esperienza è notevole e lo staff si è dimostrato molto alla mano. Per noi questo non è il solito rapporto "editore-sviluppatore": li vediamo più come un amico che ci sostiene o che ci tiene in riga nel momento del bisogno."

Oltre all'accordo editoriale con Bloober Team, Private Division ha anche annunciato il Fondo di sviluppo Private Division. Questo fondo offre un nuovo mezzo con cui finanziare progetti di sviluppatori più piccoli, permettendo loro di pubblicare autonomamente i propri giochi. L'etichetta si impegna ad aiutare diversi sviluppatori, tra cui Die Gute Fabrik, Radical Forge e Lost Native, a dare vita alle loro ambizioni creative grazie al Fondo di sviluppo Private Division.

"Dalla fondazione di Private Division cinque anni fa, abbiamo ricevuto molte proposte promettenti da team più piccoli, che però non erano in linea con il nostro modello di pubblicazione" ha dichiarato Blake Rochkind, caporeparto sviluppo commerciale di Private Division. "Sapevamo che oggigiorno non potevamo adottare un approccio univoco. Non ci piace mai dire di no a una grande idea per via delle dimensioni del progetto, perciò il Fondo di sviluppo Private Division ci consente di individuare e supportare alcune tra le migliori idee creative nella nostra industria."





Oggi è il quinto anniversario della fondazione di Private Division come editore interno di Take-Two e per

celebrare l'occasione il team ha pubblicato un

Video di aggiornamento dell'etichetta Private Division

.

Questo video include il team editoriale, gli studi interni e gli sviluppatori ingaggiati recentemente e ne

evidenzia il talento, la passione e la creatività che rendono Private Division e i suoi collaboratori una

realtà unica e in continua crescita negli anni a venire.

