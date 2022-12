Dead Space - i programmatori di parlano di un'atmosfera terrificante

I programmatori di Dead Space parlano della creazione di un'atmosfera terrificante unica per ogni giocatore

Nel caso ve lo siate perso, Motive Studio ha pubblicato oggi il quarto post sul blog "Inside Dead Space". Intitolato "The Intensity Director", il post sottolinea l'importanza dell'atmosfera, soprattutto in un gioco horror, e come gli sviluppatori vogliano tenere i giocatori sul filo del rasoio, nel miglior modo possibile.

Controllando il livello di tensione e di stress del gioco, l'Intensity Director crea un ambiente terrificante e un'esperienza unica per ogni giocatore, anche quando si torna semplicemente in un'area già visitata. Per scoprire Inside Dead Space #4: The Intensity Director, visita https://www.ea.com/en-gb/ games/dead-space/dead-space/ news/inside-dead-space-4-the- intensity-director Dead Space uscirà il 27 gennaio 2023 su PlayStation5, Xbox Series X|S e PC; restate sintonizzati per ulteriori approfondimenti da parte degli sviluppatori man mano che ci avviciniamo all lancio!





Altre News per: deadspaceprogrammatoriparlanoatmosferaterrificante