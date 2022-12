Ilary Blasi a Michelle Hunziker : Una vendetta per Totti

starebbe tramando una vendetta contro. Secondo alcune indiscrezioni divulgate da, la conduttrice tv vorrebbe fare un brutto scherzo all'e avrebbe parlato delle sue intenzioni con la sua cara amicadurante l'ultima vacanza trascorsa insieme a Saint Moriz. Da sempre amici intimi, avrebbero parlato a lungo della fine del rapporto tra l'ex lettera e l'ex calciatore, e pare che Ilary, che non avrebbe inghiottito certi modi di Totti, sarebbe disposta a vendicarsi.

Il Pupone, dal canto suo, sembra aver completamente voltato pagina con la sua nuova compagna Noemi Bocchi, con la quale adesso è andato a vivere in una lussuosissima casa a nord di Roma. Ilary però, nonostante sia felicemente fidanzata con Bastian, vorrebbe far pagare l'ex per aver svelato la sua nuova relazione in modo così immediato e diretto. Michelle è quella che custodisce il segreto di quello che vorrebbe fargli, ma c'è chi pensa che Bastian sia la sua vendetta, con cui si farebbe mettere addosso una finta relazione solo per far ingelosire l'ex marito.

