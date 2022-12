The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition è ora disponibile su next-gen

Sfruttando la potenza dell'hardware next-gen, la versione aggiornata dell'epico gioco di ruolo che conclude la trilogia di CD PROJEKT RED viene scaricata gratuitamente per i possessori della versione originale del gioco e presenta un'ampia gamma di miglioramenti visivi e prestazionali. Tra questi, il ray-tracing in tempo reale per PC, le modalità Performance e Ray Tracing su PlayStation 5 e Xbox Series X e le modalità Performance e Quality su Xbox Series S, il supporto per DLSS su PC e AMD FidelityFX Super Resolution su tutte le piattaforme next-gen, tempi di caricamento più rapidi e altro ancora.





Inoltre, la versione next-gen introduce contenuti e aggiunte alla qualità della vita: oggetti e missioni ispirati alla serie Netflix di The Witcher, nuove opzioni per la telecamera, il lancio rapido dei segni, la modalità Foto, l'avanzamento multipiattaforma, modifiche alle mappe e all'interfaccia utente, una selezione di mod create dalla comunità e integrate nell'esperienza, e molto altro. La Complete Edition include anche tutti i contenuti precedentemente pubblicati per The Witcher 3: Wild Hunt - le pluripremiate espansioni Hearts of Stone e Blood and Wine, oltre a 16 contenuti extra.