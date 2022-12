The Witcher 3 Complete Edition Recensione tecnica

L'infinito RGP Open World è tornato alla grande sulla Next-Gen



Oggi vi parlo dell’update nextgen per. Per chi non lo conoscesse, The Witcher 3 Wild Hunt è un videogioco action RPG sviluppato dae pubblicato da. Terzo capitolo di una trilogia uscita nel lontano 2015, The Witcher 3, grazie all'ottima realizzazione tecnica, ha reso famosi sia il franchise che la casa di produzione. In questi anni CD Projekt RED ha coccolato il titolo facendo uscire moltie aggiornamenti vari. Ora hanno voluto portare il gioco su nextgen distribuendo un upgrade totalmente gratuito che portaad un nuovo livello mai visto prima. Essendo il titolo uscito anni fa, questa non sarà una recensione standard ma si può considerare più come un’analisi della remaster. Dopo averlo provato su, ecco cosa ne penso.

che è un aggiornamento gratis del gioco già posseduto, si è dimostrato un vero gioiellino. Infatti, l'update non si limita ad aggiornare solo la grafica, ma porta un'intera rimasterizzazione di qualità a 360 gradi. Sono anche presenti dei contenuti extra presi direttamente dalla seriee i DLC Hearts of Stone e Blood and Wine. Questasu PS5 gira veramente bene. CD Projekt RED ha introdotto le classiche modalità grafiche Performance e Qualità. Nel primo caso il titolo punta aial secondo, mentre nel secondo dà priorità al. In modalità Qualità il gioco gira ama è molto più bello da vedere. Infatti, texture, effetti luce, vegetazione, acqua, modelli poligonali e la linea d’orizzonte più ampia ora sono ottimamente realizzati. Tutto questo lavoro garantisce un colpo d’occhio straordinario in un titolo vecchio diche ancora oggi fa un'ottima figura.

In modalitàil gioco è meno dettagliato e tiene bene ianche nei momenti di caos su schermo. Gli sviluppatori hanno introdotto delle novità come nuovi sottotitoli, raccolta più rapida di erbe e piante, un menù rapido per i Segni, nuovi agenti atmosferici, ecc. Per isarà sufficiente premere ildestro per scagliare velocemente la magia desiderata. Tra le altre novità c'è una nuova inquadratura ravvicinata che segue meglio l’azione rendendo tutto più cinematografico. Tuttavia, a cavallo o durante l'esplorazione dà un po' fastidio riducendo di molto la visuale del giocatore. Ovviamente può essere attivata e disattivata a piacimento. Migliorati pure i caricamenti che ora susono molto ma molto più veloci.

Per quando riguarda la giocabilità, ilè stato spremuto al massimo nell'uso dei grilletti adattivi e per ilaptico. Quest'ultimo darà delle vibrazioni quandocammina, mentre i grilletti faranno resistenza quando lancerà le magie. Se giocando il titolo può sembrare una produzione, è nelle cut scene che dimostra il contrario. Infatti, recitazione e animazioni sono un po' legnose e datate. Anche l'si è dimostrata vecchia e sempre uguale come quella già vista nel. Una novità assoluta, tanto attesa, è la. Questascatta ottime immagini però risulta essere un po' scarna e con poche opzioni.

Con laè stato trasportato nel 2022 con un ottimo risultato. Il comparto tecnico è stato ampiamente migliorato e il titolo gira bene in qualsiasi modalità lo si giochi. Nuove texture, vegetazione, campo visivo,, animazioni elo rendono molto attuale e contemporaneo. Qualche piccolo difetto e una modalità foto troppo acerba non gli permettono di essere perfetto. Tuttavia, si può tranquillamente dire che è una delle migliorimai fatte. Questo porting, totalmente gratuito, di sicuro darà ancora tanta longevità a questo vasto e infinito titolo.

Altre News per: witchercompleteeditionrecensionetecnica