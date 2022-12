CRISIS CORE – FINAL FANTASY VII– REUNION È ORA DISPONIBILE

SQUARE ENIX® ha annunciato che l'attesissimo remasterCRISIS CORE –FINAL FANTASY® VII– REUNION esce oggi su PlayStation®5 (PS5™), PlayStation®4 (PS4™), Xbox Series X|S, console Xbox One, Nintendo Switch™ e PC.Scopri le storie di Zack, Cloud, Sephiroth, Aerith, Tifa e molti altri in questa versione interamente rimasterizzata dello spin-off di FINAL FANTASY VII.

Guarda il trailer di lancio diCRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION qui

trailer italiano:

https://we.tl/t-rY6EEbSWCe

"Creare quest'attesissimo remaster di CRISIS CORE è stato un vero piacere", ha dichiarato il produttore esecutivo Yoshinori Kitase. "Erano anni che la nostra community di appassionati ci chiedeva di pubblicare una versione aggiornata di CRISIS CORE per le piattaforme di ultima generazione, e siamo emozionati di poter finalmente soddisfare questa richiesta. Abbiamo ricostruito molti elementi del gioco, e speriamo che i fan vecchi e nuovi di FINAL FANTASY si divertano a riscoprire la storia di Zack Fair tanto quanto noi ci siamo divertiti a sviluppareCRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION."





Quasi quindici anni dopo l'uscita dell'esclusiva per PlayStation®Portable,CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION dona nuova vita all'affascinante storia del SOLDIER Zack Fair grazie a una grafica dei personaggi, dell'interfaccia utente e degli sfondi completamente rimasterizzata in HD, una colonna sonora riarrangiata dal compositore originale Takeharu Ishimoto, dei dialoghi completamente doppiati in inglese e in giapponese da alcuni dei doppiatori diFINAL FANTASY VII REMAKE e un sistema di combattimento aggiornato, con l'opzione di usare le abilità limite e le invocazioni, così come un sistema migliorato di OMD (Onda Mentale Digitale).CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION conserva l'essenza dell'amato classico per PlayStation®Portable utilizzando allo stesso tempo delle tecnologie moderne per creare un'esperienza di gioco più accattivante, immersiva e avvincente sia per i fan che per i nuovi giocatori.

La storia diCRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION inizia sette anni prima degli eventi diFINAL FANTASY VII e segue le avventure di Zack Fair, un giovane SOLDIER ottimista. Quando Zack e il SOLDIER di 1ª classe Sephiroth si uniscono per cercare un SOLDIER scomparso, Genesis Rhapsodos, Zack scoprirà il lato nascosto degli esperimenti della Shinra e dei mostri che sta creando. Dopo aver sperimentato i tradimenti e i segreti in prima persona, Zack inizierà a dubitare di tutto e di tutti, e dovrà agire da vero eroe per proteggere chi ama e difendere l'unica cosa che gli è rimasta, il suo onore di SOLDIER.

