PICO 4: esclusivo bundle natalizio

PICO, uno dei marchi di Virtual Reality più innovativi al mondo, ha annunciato un esclusivo bundle natalizio.

Dal 9 dicembre 2022 fino al 10 gennaio 2023, per tutti i clienti che hanno acquistato, ricevuto e attivato un visore PICO 4 VR All-in-One, sono inclusigratuitamente, con un risparmio di oltre 150 €, i seguenti giochi:

· Les Mills Body Combat

· After The Fall

· Ruins Magus

· All in one Sports

· Walkabout Minigolf

· Shores of Loci

Grazie al bundle natalizio, PICO ha pensato a tutto, dal gaming allo sport e al fitness, per soddisfare amici e familiari.

Questa offerta è valida per tutti gli headset PICO 4 VR All-in-One acquistati, consegnati e attivati dal 9 dicembre 2022 fino al 10 gennaio 2023.

È possibile acquistare il bundle PICO 4 a questo link:https://www.picoxr.com/it/ activity/xmax_deals

