Playboy festeggia il 69esimo compleanno su The Sandbox

Playboy festeggia il proprio 69esimo compleanno con uno spettacolare party in The Sandbox





La celebrazione sarà aperta a tutti a partire da oggi e offrirà ai giocatori la possibilità di ricevere ricompense, oltre a rendere disponibile una raccolta di NFT che rievocano la storia del marchio





The Sandbox, uno dei principali mondi virtuali di gioco decentralizzati e sussidiaria di Animoca Brands, ha annunciato che Playboy celebra il 69° anniversario del proprio iconico marchio nel metaverso attraverso una nuovissima esperienza disponibile da oggi, 12 dicembre, fino al 19 dicembre 2022 in The Sandbox.

Durante la celebrazione Playboy e The Sandbox renderanno disponibile una raccolta di NFT che ripercorrono la storia del leggendario marchio. A partire dall'iconica copertina della rivista dell'aprile 1956, gli oggetti da collezione voxelizzati copriranno il passato, il presente e il futuro di Playboy. L’esperienza offrirà anche opportunità ai giocatori di essere ricompensati con meccanismi play-to-earn, inclusi premi extra disponibili per i possessori di avatar di Playboy Rabbitars e Playboy Party People. I giocatori titolati a ricevere i premi dovranno registrarsi tramite un processo KYC (Know Your Customer). I giocatori che completeranno almeno una missione all’interno dell’esperienza riceveranno anche un collezionabile digitale in-game per il 69° compleanno di Playboy.

L'esperienza del 69esimo compleanno di Playboy in The Sandbox si svolgerà dal 12 al 19 dicembre 2022 e sarà accessibile gratuitamente e per tutti su https://www.sandbox.game/.

“Siamo entusiasti di svelare la prima esperienza che stiamo costruendo con Playboy nel metaverso”, afferma Sebastien Borget, COO e co-fondatore di The Sandbox. “Questo darà alla nostra comunità l’opportunità di dare un’occhiata a ciò che questo marchio leggendario e iconico sta costruendo sulla sua LAND".

“Ci siamo divertiti molto a lavorare con The Sandbox per trovare nuove opportunità, tra cui la recente vendita della LAND nel distretto California Dreamin', gli avatar gratuiti dei nostri Playboy Rabbitars e la nostra nuova collezione NFT, The Playboy Party People”, ha affermato Liz Suman, vicepresidente dei progetti artistici, editoriali e Web3 presso Playboy. “Speriamo di sorprendere e deliziare la comunità di appassionati mentre costruiamo le basi per un’esperienza MetaMansion più ampia, che celebri il piacere nel metaverso. L’esperienza che celebra il 69esimo compleanno è solo un'anteprima di ciò che verrà!”.

