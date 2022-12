I CONSIGLI NATALIZI DI TRUST

Lascia che brilli

Regalati un Natale colorato con prodotti RGB come la sedia da gioco GXT 716 RIZZA. Con più modalità di colore, è possibile cambiare l'illuminazione per adattarla al proprio mood: optare per un mix di rosso e verde per entrare nello spirito festivo o con l'onda arcobaleno per iniziare la festa. Prezzo: 299,00 euro

Altri prodotti colorati/illuminati firmati TRUST:

GXT 960 GRAPHIN –mouse gaming RGB con guscio a nido d’ape. Prezzo: €44,99

GXT 845 TURAL – tastiera e mouse da gioco. Prezzo: €44,99

GXT 611 WEZZ - set altoparlanti illuminati 2.0 RGB. Prezzo: €39,99

Senti quello che sento io?

Natale è il momento del divertimento e dei giochi; esiste un modo migliore per condividere le proprie vacanze, giocando con amici e familiari in tutta comodità con l’headset GXT 391 THIAN, per esempio. La comunicazione cristallina ti aiuta a raggiungere i tuoi compagni di squadra dappertutto, mentre i controlli on-ear ti consentono di abbassare facilmente il volume quando inizia il canto di Natale. Le cuffie sono anche green! Prezzo €69.99









Altre proposte:

GXT 414 ZAMAK - Confortevoli cuffie over-ear di alta fascia, progettate per tutte le piattaforme. Prezzo €74,99

GXT 488 FORZE - Cuffie da gaming esclusivamente per PS4™ e PS5™ con microfono a scomparsa e archetto regolabile. €49,99

Parlare in un paese delle meraviglie invernale

Tutti amano godersi il periodo festivo a casa e Natale e Capodanno possono davvero essere l’high season per podcaster, streamer e influencer. Festeggia le festività utilizzando uno dei microfoni di alta qualità professionale con braccio di Trust come GXT 255+ ONYX. Grande funzionalità e stile, gli ascoltatori beneficeranno di un'ottima qualità audio (e di una fantastica chat, ovviamente!). Prezzo €199,99

Altre proposte:

GXT 241 VELICA - Microfono USB di qualità con treppiede e filtro pop, usato per lo streaming e per le registrazioni audio. Prezzo € 59,99

GXT 232 MANTIS - Microfono USB con treppiede per streaming, podcast, vlog e voci fuoricampo. Prezzo €39,99

Sognando un Natale verde

Dimenticate il White Christmas! Questo Natale è tutto verde grazie all'ampio portafoglio di prodotti sostenibili di Trust. Dal mouse Yvi+, realizzato con l'83% di materiali riciclati, al tappetino per mouse Boye, in gomma naturale certificata FSC® e tessuto riciclato (RPET); perché non pensare anche all’ambiente? Yvi+ - Mouse wireless compatto con pulsanti silenziosi, realizzato all’83% con materiali riciclati. Prezzo €14,99





Fyda ECO - Mouse wireless ricaricabile dalle linee convesse, progettato per garantire comfort e controllo tutto il giorno. Con e senza fili, rispettivamente a 22,99 e 29,99 euro.

Bayo ECO - Mouse wireless ricaricabile illuminato, caratterizzato da un ergonomico design verticale per ridurre la tensione del braccio e del polso e dotato di illuminazione. Con e senza fili, rispettivamente a 29,99 e 39,99 euro.

Notte silenziosa

Grazie al nuovo Trezo, il set di tastiera e mouse più silenzioso che l'azienda abbia mai realizzato, sarà possibile realizzare le liste di Natale dell’ultimo minuto o biglietti di ringraziamento, in super silenzio, regalando un momento di relax non solo per chi scrive, ma anche per chi è nella stessa stanza. Senza dimenticare la sostenibilità, perché entrambi prodotti con materiali riciclati. Prezzo: €39,99

Regali semplicemente… utili

Verto - Mouse wireless con design ergonomico verticale, per ridurre sollecitazioni a braccio e polso. Prezzo €24,99

Voxx - Un mouse wireless ricaricabile con display digitale e design ergonomico verticale, per offrire il comfort ottimale. Prezzo €54,99

Per informazioni su altri prodotti Trust, visita www.trust.com.

