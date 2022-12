Diablo IV è disponibile per il reacquisto

Ci vediamo negli Inferi il 6 giugno 2023!Il preacquisto di Diablo IV, di Blizzard Entertainment, è disponibile ora

La più vasta e oscura versione di Sanctuarium mai vista prima offre ai giocatori un'ampia gamma di opzioni per giocare come vogliono

Scatena gli Inferi col preacquisto della Standard, Deluxe o Ultimate Edition diDiablo IV, disponibile ora

Diablo IV, il prossimo titolo della serie che ha definito il genere, di Blizzard Entertainment, farà il suo debutto il 6 giugno 2023. Diablo IV comprenderà il cross-play e i progressi condivisi su PC Windows, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation5 e PlayStation4, oltre alla modalità cooperativa "da divano" su console sin dall'uscita.

"Non vediamo l'ora di spalancare le porte alla più brutale visione di Sanctuarium mai vista prima conDiablo IV", ha affermato Rod Fergusson, direttore generale di Diablo. "Stiamo portando l'oscurità del gioco originale, fondendola con gli elementi di progressione di Diablo II e al combattimento viscerale di Diablo III, culminando con l'ampio mondo ricolmo di vita e di morte di Diablo IV, pensato per essere supportato negli anni a venire. I giocatori avranno a disposizione più scelte che mai per affrontare orrori indicibili, esplorare spedizioni, ottenere equipaggiamento leggendario e scoprire cosa implicherà il ritorno di Lilith, la Beata Madre, per il mondo di Sanctuarium".

Il demone Lilith e l'angelo Inarius si unirono per creare il mondo di Sanctuarium per sfuggire all'Eterno Conflitto tra gli Inferi e il Paradiso. Ora, decenni dopo gli eventi di Diablo III: Reaper of Souls®, sono diventati acerrimi nemici volti alla guerra l'una contro l'altro con i rispettivi seguaci. Le terre di Sanctuarium sono flagellate da incessanti orde di demoni e solo gli eroi più valorosi riusciranno a resistere dinanzi all'oscurità. I giocatori entreranno nel mondo scegliendo tracinque classi: Druidi mutaforma, agili Tagliagole, Incantatrici elementali, brutali Barbari e astuti Negromanti. Accrescendo il proprio potere, i giocatori potranno vivere l'esperienza di gioco che preferiscono, sperimentando con gli alberi delle abilità e un'ampia gamma di incantesimi e abilità.

Fa il suo debutto nell'universo di Diablo anche un ampiomondo esplorabile. I giocatori respingeranno i demoni degli Inferi tra le varie zone di Sanctuarium: le foreste innevate delle Vette Frantumate, gli altopiani ventosi di Scosglen, le paludi infette di Hawezar, le lande desolate delle Steppe Aride e i deserti del Kehjistan, dimora della città di Caldeum. L'esperienza non lineare prevede un'epica storia accattivante con più di 140 spedizioni, missioni secondarie e una miriade di bottini.Potenti boss mondiali emergeranno, sfidando i giocatori a sconfiggerli in gruppo per avere la possibilità di ottenerne le spoglie, e leRoccaforti resteranno in attesa che degli eroici avventurieri le riconquistino per gli abitanti di Sanctuarium.

Ad accompagnare l'esperienza GdR d'azione di prim'ordine vi è un solido sistema di fine gioco, in cui i giocatori potranno continuare ad accrescere il proprio potere affrontando una serie di sfide. C'è anche la crudele Marea infernale, un evento ricorrente che fa impennare l'attività demoniaca a Sanctuarium, delle nuove, feroci e impegnativeSpedizioni da Incubo, un sistema del Tabellone dell'Eccellenza aggiornato per portare gli eroi a nuove vette di potere, iSussurri dei Morti che forniscono ricompense leggendarie completando incarichi e iCampi dell'Odio in cui accumulare fama nel caos del PvP.

Preacquisto delle edizioni digitali e bonus

Diablo IV è disponibile comepreacquisto digitale con la Standard Edition (69,99 $ SRP), Deluxe Edition (89,99 $ SRP) e Ultimate Edition (99,99 $ SRP). Ogni edizione digitale include uno o più oggetti per accompagnarti contro le progenie infernali che flagellano Sanctuarium:

Standard Edition : include l'accesso anticipato all'open beta, la cavalcatura Portaluce in Diablo IV, le Ali di Inarius e la mascotte Inarius Murloc in Diablo III, la cavalcatura Amalgama dell'Ira in World of Warcraft e il set cosmetico Oscurità Alata Bruna in Diablo Immortal ™

Deluxe Edition : include tutti i contenuti della Standard Edition, oltre a 4 giorni di accesso anticipato all'uscita di Diablo IV, il Pass Battaglia stagionale sbloccato in Diablo IV, l'armatura cavalcatura Carapace Infernale e la cavalcatura Tentazione in Diablo IV in Diablo IV.

Ultimate Edition : include tutti i contenuti della Deluxe Edition, oltre a un Pass Battaglia stagionale accelerato sbloccato in Diablo IV (sblocco del Pass Battaglia premium stagionale, 20 salti di grado e un oggetto cosmetico) e l'emote Ali del Creatore in Diablo IV.

I devoti possono anche acquistare ilcofanetto da collezione in edizione limitata di Diablo IV, che include una Candela della Creazione con due facce, una Mappa di Sanctuarium in tessuto, un tappetino per mouse Occulto, una Spilla degli Horadrim, due stampe artistiche con effetto matte (47,09 cm x 27,4 cm) e un Artbook della Collector's Edition di Diablo IV

.

Disponibile per il preacquisto a partire dal 15 dicembre nel Blizzard Gear Store e tramite rivenditori autorizzati in Australia e Nuova Zelanda.

