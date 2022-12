SYNCED entra in Open Beta il 10 dicembre

Level Infinite e NExT Studios annunciano oggi che la prima Open Beta di SYNCED, Shooter in terza persona di prossima uscita, partirà domani 10 dicembre. La Beta si svolgerà fino al 15 gennaio 2023, presentando ai giocatori le varie modalità PvE, PvP e co-op per la prima volta. L’Open Beta gratuita è disponibile su Steam o sul client disponibile sul sito ufficiale di SYNCED.

Il Client della Beta è ora disponibile per i giocatori PC per il pre-download.

Per saperne di più su SYNCED e dare una prima occhiata al setting del gioco, al gameplay e alle principali meccaniche, ecco un nuovo trailer:

SYNCED offre un'interpretazione totalmente nuova del gameplay dei looter-shooter in terza persona, dando ai giocatori la possibilità di sincronizzarsi con i letali Nano, trasformando di fatto il nemico in un prezioso alleato. Con diverse classi di Nano con cui sincronizzarsi - Crusher, Seer, Guardian e Suppressor - combinate con il loadout individuale e l'abilità unica di ogni Runner, questo permette un'ampia varietà di combinazioni e approcci tattici.

Come nei classici looter shooter, i Runner possono saccheggiare risorse e oggetti nelle partite PvE e PvP per costruire il proprio personaggio, sbloccando al contempo armi e potenti mod. Di conseguenza, ogni partita si svolge come una run unica, ispirata al mondo dei "rogue-lite" e distingue SYNCEDdai suoi simili.

