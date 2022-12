THE LORDS OF THE FALLEN PRESENTA IL PRIMO GAMEPLAY

HEXWORKS (uno studio di CI Games) ha mostrato oggi il primo assaggio del gameplay dell'attesissimo gioco di ruolo d'azione dark-fantasy AAA, The Lords of the Fallen , ai The Game Awards 2022. Basato su Unreal Engine 5 verrà lanciato per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X | S il prossimo anno ed è ora disponibile per la lista dei desideri su tutte le piattaforme.

Ambientato più di mille anni dopo gli eventi del primo gioco, The Lords of the Fallen porterà i giocatori in una nuovissima avventura epica attraverso un mondo vasto e tentacolare, diviso nel suo nucleo tra il regno dei vivi e quello dei morti. . Un'esperienza di gioco di ruolo espansiva dove i giocatori dovranno attraversare i due mondi completamente interconnessi ognuno dei quali offre i propri percorsi unici, missioni secondarie, NPC, nemici e tesori.

The Lords of the Fallen è in sviluppo per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. I giocatori possono ora inserire il gioco nella lista dei desideri su Steam e nei negozi digitali della console.

