TRANSFORMERS: REACTIVATE Official Announce Trailer

Splash Damage, la casa di sviluppo dietro a Dirty Bomb, Gears Tactics e Wolfenstein: Enemy Territory, annuncia l'arrivo di TRANSFORMERS: REACTIVATE, un gioco d'azione online da 1 a 4 giocatori sviluppato in collaborazione con Hasbro, Inc. Questo titolo co-op per PC e console offrirà ai giocatori l'opportunità di esplorare una nuova incredibile storia ambientata nell'universo TRANSFORMERS.





L'annuncio di TRANSFORMERS: REACTIVATE è stato dato in esclusiva mondiale ai Game Awards, dove i fan hanno potuto apprezzare un'anticipazione sul gioco con un incredibile trailer cinematografico. La minaccia più grave per l'umanità è qui. E ha già vinto. La Terra non è più nostra, ora appartiene a loro. Tutto ciò che ci rimane è la speranza negli Autobot, mentre recuperiamo i loro resti dai rottami che ci siamo lasciati alle spalle.





TRANSFORMERS: REACTIVATE offrirà ai giocatori la possibilità di immergersi nell'universo TRANSFORMERS come mai prima d'ora. Potranno giocare nei panni di alcuni dei loro personaggi preferiti, trasformandosi da veicoli a potenti, unici e maestosi robot, in attesa di combattere contro Legion, la più grande minaccia che gli Autobot abbiano mai affrontato.

Richard Jolly, CEO di Splash Damage, ha dichiarato: "Sono cresciuto negli anni '80 con i TRANSFORMERS G1, e avranno sempre un posto speciale nel mio cuore. È un onore e un privilegio lavorare a un franchise così profondamente amato. Sappiamo che i fan attendevano da tempo un nuovo gioco TRANSFORMERS per console e PC e intendiamo regalare loro l'esperienza che si meritano."

TRANSFORMERS: REACTIVATE rappresenta una nuova era per Splash Damage e sarà sviluppato e pubblicato esclusivamente dal gruppo londinese. Come parte di questa nuova era, Splash Damage ha recentemente acquisito BULKHEAD, con cui collabora allo sviluppo di TRANSFORMERS: REACTIVATE. I team di sviluppo e pubblicazione di Splash Damage e BULKHEAD vantano ormai una forza lavoro di oltre 500 persone, e continuano a crescere. TRANSFORMERS: REACTIVATE è uno dei molti titoli originali attualmente in fase di sviluppo presso gli studi.

Eugene Evans, Vicepresidente senior per lo sviluppoaziendale e le licenze digitali presso Hasbro, ha dichiarato: "Era da tempo che i fan attendevano ansiosamente un nuovo gioco in cui immergersi nell'iconico universo dei TRANSFORMERS. Siamo entusiasti di condividere con voi una delle più grandi notti della storia dei videogiochi. Splash Damage ha un'incredibile esperienza in campo videoludico, vanta alcuni dei titoli più importanti a livello mondiale nonché una rinomata passionecreativa per il brand dei TRANSFORMERS . Siamo sicuri che TRANSFORMERS: REACTIVATE avrà un enorme successo nella community e contribuirà al piano strategico Blueprint 2.0 di Hasbro per creare elementi di divertimento di prima classe attraverso tutta unaserie di categorie e piattaforme, inclusi i videogiochi."





