Metal: Hellsinger Raggiunge il primo milione di giocatori

Metal: Hellsinger, pluripremiato rhythm shooter di The Outsiders pubblicato da Funcom, alza il volume al massimo con un nuovo aggiornamento. La patch 1.5 aggiunge una nuova difficoltà massima - Archdevil - e offre ai giocatori skin per le armi da sbloccare e combo da padroneggiare. Inoltre, Funcom e The Outsiders sono lieti di annunciare che Metal: Hellsinger è ora disponibile su PlayStation 4 e Xbox One, rendendo gli Otto Inferi più accessibili che mai.



Con un punteggio del 98% di gradimento su Steam, un Golden Joystick Award per il miglior audio, una nomination per la miglior musica e colonna sonora ai The Game Awards e il lancio e l'aggiornamento delle nuove piattaforme di oggi, Metal: Hellsinger ha molto da festeggiare. Per ringraziare tutti i giocatori che hanno votato per loro e che hanno giocato al gioco, The Outsiders e Funcom hanno preparato un artbook digitale gratuito, disponibile in-game per tutti i giocatori a partire da questo momento. Date un'occhiata ad alcuni dei concept art che hanno dato forma ai demoni del gioco.

Archdevil è la quarta e più alta difficoltà dopo Lamb, Goat e Beast. Spinge il giocatore al limite, con un numero maggiore di demoni più forti e senza la possibilità di fare affidamento sull'ultima resistenza. È stato inoltre aggiunto al gioco un nuovo demone, Elite Seraph. Per aiutare il giocatore ci sono nuove combo. Eseguendo determinate azioni su beat consecutivi - come uccidere un nemico, saltare in aria e poi ucciderne un altro - il giocatore otterrà furia aggiuntiva e un punteggio più alto.I giocatori sono inoltre invitati a riscoprire ogni mappa per trovare gli stemmi da collezione. Ogni livello contiene uno Stemma nascosto per ogni difficoltà, compreso Archdevil. Raccoglieteli tutti per ottenere nuove skin per le armi e completare l'intero set.

L'aggiornamento include anche una lunga lista di correzioni di bug, miglioramenti della qualità della vita, bilanciamento e ottimizzazione delle prestazioni.









