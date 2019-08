Giallo a Carpi! Nella stanza di un hotel trovati i cadaveri di un uomo e una donna

I carabinieri dihanno stanno indagando in un camera d'albergo della città, l'Gabarda in via Carlo Marx.sono infatti statidue corpi senza vita. I corpi sono staticamera dell'Gabarda di, in provincia di Modena. Sul posto sono in corso i rilievi dei carabinieri. L'ipotesi prevalente è quella di un omicidio-suicidio. I carabinieri sono sul posto e hanno avviato accertamenti per ricostruire le cause della morte. Dalle prime informazioni potrebbe trattarsi di un doppio suicidio, ma non è ancora escluso l'omicidio-suicidio visto le gravi condizioni di salute di entrambi.Accanto aisono state trovate delle confezioni di farmaci, soprattutto sonniferi e insulina. "Il quadro che starebbe emergendo dal luogo del ritrovamento sarebbe chiaro", hanno fatto sapere i carabinieri a La Gazzetta di Modena, non aggiungendo altri dettagli. Il quotidiano tuttavia spiega che non si tratterebbe della coppia scomparsa a Piacenza ma di due persone residenti a.La scoperta dei corpi è stata fatta dal proprietario e dal direttore dell', allarmati perché da ore nessuno rispondevache risultava chiusa dall'interno. I due – residenti in città – erano arrivati ieristruttura ricettiva e – a quanto è stato possibile apprendere – i due anziani avevano problemi seri di salute.