Fallout 76 | Nuka-World in tour e stagione 11 disponibili gratis

L’aggiornamento Nuka-World in tour è ora disponibile gratuitamente per tutti i giocatori di Fallout 76. La fiera itinerante si è finalmente stabilita in Appalachia! Raggiungi la regione del Cumulo di Cenere per trovare tre nuovissimi eventi pubblici, affrontare il mostruoso titano di ultracite, provare i giochi di abilità del Nuka-Cade, incontrare nuovi personaggi, guadagnare ricompense e altro ancora!





Guarda il nuovo trailer di Nuka-World in tour

https://youtu.be/LCW7gRXWsYk



Inoltre, oggi comincia la stagione 11 per tutti i giocatori. Completa le sfide e sali di grado per ottenere tantissime ricompense, tra cui zaini a tema Nuka-Cola, decorazioni per il C.A.M.P., skin per armatura atomica e molto altro.Continua a leggere per scoprire le novità di Nuka-World in tour...Nuka-World in tour ha organizzato varie attività in tutto il parco, inclusi tre nuovi eventi pubblici che avranno luogo ogni 20 minuti e conterranno nuove ricompense, dalle nuove armi ai nuovi capi di abbigliamento fino ad arredi per il C.A.M.P. e altro!Unisciti agli altri per sconfiggere un nuovo boss della regione: il devastante titano di ultracite. Preparati per una battaglia di epiche proporzioni. Il titano di ultracite è la creatura più grande mai vista in un gioco di Fallout! Equipaggiati al meglio e affronta questa sfida unica.Concediti una pausa dagli eventi pubblici o dallo scontro con il titano e dirigiti nella sala giochi Nuka-Cade per divertirti insieme a tutta la famiglia! Ci sono tutti i tuoi preferiti, tra cui “Caccia al bandito”, “Nuka-Zapper” e “Schiaccia il Comunista”. Siamo inoltre felici di introdurre “Bottle Blaster”, che metterà la tua forza a vera prova. Giocando otterrai punti Nuka-Cade, che potrai scambiare con fantastici premi.La visuale libera è una nuova funzionalità per i costruttori. In modalità di costruzione, seleziona X sulla tastiera o Start sul controller per entrare in modalità visuale libera. La visuale si stacca dal tuo personaggio, permettendoti di costruire liberamente a nuove altezze e attraversare muri, porte, finestre e pavimenti.

Altre News per: falloutnukaworldtourstagionedisponibiligratis