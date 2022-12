Battlefield 2042 aggiornamento 3.1

Rielaborazione della mappa, nuove armi e altri miglioramenti della Stagione 3

Oggi, il team di Battlefield 2042 ha rilasciato l'aggiornamento 3.1, che porta la tanto attesa rielaborazione della mappa Manifest, oltre a nuove armi Vault - M416, M240B e M93R - e miglioramenti alla reattività del gameplay nella Stagione 3: Escalation.

Inoltre, il team ha confermato che il prossimo evento di metà stagione di Battlefield 2042 arriverà nelle prossime settimane. L'evento si svolgerà nell'arco di tre settimane e ogni settimana introdurrà una nuova serie di cosmetici e una nuova modalità di gioco. Il prossimo aggiornamento di Battlefield 2042 è previsto per la fine di gennaio, dopo l'evento di metà stagione.

Per il monitoraggio dei problemi noti e le ulteriori modifiche al gioco che il team sta apportando potete anche seguire i nostri forum di Battlefield.

Per un resoconto completo dell'aggiornamento 3.1, consultate l'ultimo blog di Battlefield 2042 qui.

