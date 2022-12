NVIDIA | ITNS Novembre

NVIDIA Studio con l’illustratore 3D Juliestrator e la nuova release beta di NVIDIA Omniverse

Julie Greenberg (alias Juliestrator), una talentuosa illustratrice 3D, entra in NVIDIA Studio per condividere la sua magica animazione di Spirito del Fungo. Sul suo robusto laptop NVIDIA Studio, Juliestrator ha utilizzato Blender per realizzare le sue animazioni 3D - grazie alla sua facilità d'uso e alle sue potenti capacità di intelligenza artificiale.

Gli artisti 3D creativi possono anche condividere virtualmente le loro creazioni con la nuova versione di NVIDIA Omniverse.

Con l'ultima release beta di NVIDIA Omniverse, gli artisti 3D possono sperimentare nuove potenti funzionalità e vantaggi, alcuni dei quali includono:

- La nuova versione di NVIDIA DLSS 3, esclusiva delle GPU NVIDIA e GeForce RTX 40 Series, sblocca mondi completamente ray-tracciati in modo che i creatori possano navigare e modificare scene virtuali su larga scala senza soluzione di continuità nel viewport.

- Aggiornamenti alle app Omniverse: Omniverse Create, Omniverse Machinima e Audio2Gesture, che offrono ai creatori nuovi miglioramenti e strumenti basati sull'intelligenza artificiale per creare i loro personaggi e mondi virtuali.

- La libreria Omniverse Connect presenta aggiornamenti ai Connettori Omniverse, che consentono un'integrazione più perfetta con le applicazioni più diffuse, tra cui Autodesk 3ds Max, Autodesk Maya, Autodesk Revit, Epic Games Unreal Engine e altre ancora. Il Connettore live-sync di Reallusion iClone 8.1.0, aggiornato, permette anche l'interazione dei personaggi tra le applicazioni iClone e Omniverse, consentendo ai professionisti di qualsiasi livello di produrre animazioni di personaggi.

- PhysX 5 è ora disponibile come software open source, consentendo agli artisti di modificare e costruire motori fisici personalizzati

Per saperne di più sul rilascio di Omniverse, sintonizzatevi sul livestream di Twitch, che illustrerà nel dettaglio gli annunci mercoledì 9 novembre. Scarica Omniverse, gratuito per i possessori di GPU NVIDIA RTX e GeForce RTX.

Potete anche dare un'occhiata al post del blog In the NVIDIA Studio di questa settimana, con asset complementari allegati, per saperne di più su Juliestrator e la sua stravagante animazione.

Con l'avvicinarsi della stagione invernale, arriva anche la prossima sfida della comunità di NVIDIA Studio. Partecipa alla #WinterArtChallenge che durerà fino alla fine dell'anno, condividendo opere d'arte a tema invernale su Instagram, Twitter o Facebook per avere la possibilità di essere pubblicati sui canali di social media di NVIDIA Studio. Per partecipare, assicurarsi di taggare #WinterArtChallenge.

