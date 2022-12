iRobot: un milione e mezzo di Roomba venduti in Italia

A diciotto anni dalla sua prima apparizione in Italia, iRobot, azienda statunitense pioniera degli aspirapolvere automatizzati, ha raggiunto e superato un importante traguardo: in questi giorni, infatti, è stato venduto in Italia l’esemplare numero 1.500.000 di iRobot Roomba, prodotto diventato ormai sinonimo di “robot per la pulizia domestica” oltre che di innovazione tecnologica.

Un traguardo, questo, che conferma quanto Roomba sia, senza dubbio, l’applicazione di robotica per la pulizia della casa preferita dagli italiani.

Venduto in tutti i continenti, Roomba continua a rappresentare un successo commerciale sia per iRobot Corporation, forte dei suoi oltre 30 anni di storia, sia per Nital S.p.A., distributore nazionale di successo dei robot aspirapolvere più famosi al mondo e leader indiscusso del mercato italiano nel segmento di riferimento (fonte GFK).

Dal 1990, anno della sua fondazione, iRobot ha occupato sempre un posto di primo piano nel settore della robotica. Impegnata inizialmente in ambito scientifico, l’azienda ha presentato il suo primo robot aspirapolvere per uso domestico, l’ormai leggendario Roomba, nel 2002.

Da allora ne sono stati venduti più di 40 milioni nel mondo.

Ma l’aspetto straordinario della sua storia, frutto del genio indiscusso di Colin Angle, fondatore, Chairman e CEO dell’azienda, è che iRobot ha costantemente saputo migliorare la qualità e l’intelligenza dei suoi robot fino a creare modelli capaci di interagire in maniera sempre più stretta e precisa con gli utenti e con l’ambiente in cui si muovono.

Il sistema operativo iRobot OS è l’elemento chiave che permette a questi robot di diventare nel tempo sempre più intelligenti e di pulire in modo più efficiente, con nuove importanti funzionalità che vanno a vantaggio di ogni cliente, inclusi i proprietari di animali domestici, le famiglie con poco tempo libero e coloro che vogliono poter sfruttare al meglio l’assistente vocale.



Grazie ad iRobot OS abbiamo prodotti in grado di comprendere l’ambiente domestico, di rispettare le preferenze dell’utente e di connettersi in modo intuitivo con l’ecosistema di domotica intelligente per portare a termine i compiti assegnati.

Questo è soltanto l’inizio, iRobot OS continuerà ad evolvere, aggiornarsi e migliorare, fornendo ai clienti modi ancora più efficienti e affidabili per pulire.

Per questo motivo, i prodotti iRobot stanno diventando sempre più veri e propri “alleati” irrinunciabili per le pulizie della casa.

Gianluca Barresi, Direttore Commerciale di Nital, ha dichiarato che "la strada che insieme ad iRobot abbiamo percorso fino ad oggi in Italia è incredibile ed entusiasmante. Dopo il milione di pezzi celebrato nel 2020 siamo di nuovo qui, dopo soli 2 anni, a festeggiare altri 500.000 robot venduti sul mercato italiano. Questo traguardo del milione e mezzo testimonia anche quanto nel nostro Paese sia aumentato l’interesse per prodotti smart in grado di dare un aiuto concreto, facile ed affidabile nella gestione della casa. I dati GFK indicano che la crescita di questo segmento continua anno dopo anno, trend confermato anche da questo nostro risultato che ci spinge a guardare al futuro con rinnovato ottimismo”.

Gli fa eco Valentino Bertolini, Direttore Marketing di Nital: “La velocità con cui abbiamo raggiunto questo importante traguardo del milione e mezzo di pezzi venduti ci conferma che anche le svariate attività di comunicazione pianificate in questi anni, con obiettivo non solo la “conversione” ma anche e soprattutto la diffusione della “cultura iRobot” e la conoscenza della tecnologia dei nostri Roomba e Braava, hanno saputo fornire il giusto contributo. Ed il fatto che le persone riconoscano in Roomba il robot aspirapolvere per eccellenza ci inorgoglisce e ci sprona a continuare su questa strada anche in termini comunicazionali”.

Per scoprire la gamma iRobot, composta dai robot aspirapolvere Roomba, dai robot lavapavimenti Braava e dai robot aspira e lavapavimenti Roomba Combo visitare il sito www.irobot.it.

Altre News per: irobotmilionemezzoroombavendutiitalia